Comment réinitialiser votre Apple Watch après trop d'échecs de mot de passe. L'opération est simple, encore faut-il la connaître.

Si vous ne pouvez plus accéder à votre Apple Watch, que ce soit parce que vous aviez oublié votre mot de passe et que vous l’avez saisi trop de fois, ou parce que vous n’aviez aucune idée que l’écran était allumé et que de mauvais mots de passe ont été saisis par mégarde, le résultat est le même : un message apparaît sur le cadran indiquant « Trop de tentatives de saisies de code, réinitialisez l’Apple Watch et jumelez-la de nouveau. »

Pas de problème, certes, mais comment réinitialise-t-on une Apple Watch ? Si vous n’avez jamais rencontré ce problème, la question se pose. Apple ne propose aucune réponse sur la montre en elle-même, l’alerte étant réduite au strict minimum sur la montre. Impossible non plus d’accéder aux paramètres puisque tout l’accès à la smartwatch est bloqué ; peu importe que vous tentiez d’appuyer sur les boutons, vous ne verrez jamais l’option de réinitialisation de vous-même.

Mais alors, que fait-on dans ce cas ? On demande à Google. Et il s’avère que le processus de réinitialisation n’est pas difficile à réaliser, mais il n’est tout simplement pas possible de le « deviner ».

Ces étapes vous permettront de réinitialiser votre montre, que ce soit parce que vous avez saisi trop souvent un mauvais mot de passe, parce que vous avez oublié le mot de passe ou parce que vous n’avez pas accès à votre iPhone.

Placez votre Apple Watch sur son chargeur. C’est essentiel. Cela ne fonctionnera pas si la montre n’est pas en train de charger. Restez appuyé sur le bouton latéral (le plus grand) jusqu’à voir l’option Fiche médicale et/ou Appel d’urgence. Restez appuyé sur la Digital Crown. Après quelques instants, vous verrez l’option Réinitialiser. Choisissez Réinitialiser, puis une fois encore pour confirmer.

Votre montre va commencer à effacer tout son contenu et ses réglages. Une fois l’opération achevée, vous pourrez la reconfigurer comme si elle était neuve.