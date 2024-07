Transformez votre ancienne Apple Watch en un téléphone minimaliste style iPod avec le tinyPod

La coque de 80 dollars est habilement conçue avec des composants mécanisés pour gérer la Digital Crown de la montre.

Le tinyPod, un boîtier ingénieux pour votre Apple Watch

Parmi les innombrables accessoires pour Apple Watch, le tinyPod se démarque par son originalité. Sa récente sortie renforce ce statut à la fois « minimaliste et distraction-free », tout en offrant une dimension nostalgique non négligeable.

La Couronne Digitale passe par la molette

Le principal attrait du tinyPod réside dans sa molette, laquelle modifie significativement l’interaction avec la montre. Cette dernière remplace la Couronne Digitale de l’Apple Watch, offrant une prise en main différente. Ainsi, toute action nécessitant un défilement avec la Digital Crown pourra l’être avec la molette. Son créateur semble confiant quant à l’éventuelle réaction des avocats d’Apple, compte tenu que le produit repose sur une montre de la marque à la pomme.

Une autonomie optimisée ?

Le site de tinyPod fait la promesse d’une autonomie multi-journée. Cette longévité s’obtiendrait en désactivant la détection du poignet. Toutefois, la précision de cette affirmation reste à vérifier, en particulier pour les Apple Watch cellulaires, dont l’autonomie est souvent réduite lorsqu’elles ne sont pas connectées par Bluetooth à un téléphone.

tinyPod : tarifs et variantes

Selon les modèles et versions, le tinyPod est vendu entre 30 et 90 dollars. La version de 49 mm pour l’Apple Watch Ultra coûte 90 dollars. Une version allégée, la tinyPod lite, se déleste de la molette et est vendue 30 dollars. Le tinyPod standard est compatible avec les Apple Watch de la Série 4 à la Série 9, y compris l’Apple Watch SE.

Le tinyPod est d’ores et déjà disponible à la précommande sur le site du produit, avec des expéditions prévues pour cet été.