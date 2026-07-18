Honda met fin à son aventure électrique aux États-Unis

Honda arrêtera le Prologue à la fin du millésime 2026 aux États-Unis. Un retrait rapide qui dit beaucoup sur l’état du marché EV là-bas.

En bref Honda arrête le Prologue après deux ans et se retire temporairement de l’électrique aux États-Unis.

Le SUV, issu d’un partenariat avec GM, perd son intérêt après l’abandon de la plateforme Ultium.

Honda ralentit ses ambitions EV face aux difficultés du marché américain.

Deux ans de vraie carrière commerciale, et déjà la sortie. Pour un constructeur comme Honda, voir son seul EV américain disparaître aussi vite, ça raconte quelque chose de plus large qu’un simple arrêt de modèle.

Deux ans à peine, puis rideau

Le Honda Prologue avait été annoncé en 2021, avant d’arriver en concessions en 2024. Sa fin est désormais actée à l’issue du millésime 2026. En clair, Honda quitte complètement le jeu de l’électrique aux États-Unis, au moins pour l’instant.

La marque précise que les propriétaires ne seront pas laissés dans la nature. Le réseau de concessionnaires continuera d’assurer le suivi, avec l’entretien, les pièces et la garantie. Pas de quoi paniquer si vous en avez un dans le garage. Mais pour l’image, ça pique.

Le plus rude, c’est le contexte. La disparition des aides fédérales à l’achat de voitures électriques a transformé pas mal de plans produits en casse-tête, et le Prologue en fait clairement les frais.

Un SUV né d’une alliance qui n’a pas tenu

Ce modèle n’était pas un Honda totalement classique. Il venait d’une collaboration avec General Motors, pensée pour accélérer le passage de la marque vers des ventes majoritairement électriques. L’idée, c’était de s’appuyer sur la plateforme batterie Ultium de GM.

Sauf que GM a fini par laisser tomber Ultium en 2024 pour partir sur d’autres architectures de batteries. Du coup, Honda a recentré ses efforts sur sa propre plateforme. Et là, le Prologue s’est retrouvé dans une zone un peu bâtarde, utile au lancement, moins logique pour la suite.

Ça n’en faisait pas un flop total, loin de là. Selon les chiffres relayés par Electrek, il n’a pas rivalisé avec les Tesla Model Y et Model 3 sur sa première année pleine, mais il a quand même terminé sixième des ventes de voitures électriques aux États-Unis. Pas mal pour un modèle aussi jeune.

Le marché américain se referme pour Honda

Le signal d’alerte, on l’avait déjà vu en mars avec l’annulation de la berline et du SUV Honda O. Puis en novembre 2025, Honda a bien montré ses prochains EV, sans vraiment promettre une arrivée américaine. Bref, la suite se dessine sans les USA.

Ailleurs, la marque continue pourtant de vendre des petits véhicules électriques, notamment au Japon et en Chine. Mais côté américain, une fois le Prologue sorti du catalogue, il ne restera plus qu’un véhicule zéro émission chez Honda, le CR-V e:FCEV, une voiture à pile à combustible hydrogène vendue seulement en Californie.

Tout n’est pas noir non plus. La fin des aides fédérales a fait mal au business de l’électrique, oui. Mais la hausse du prix de l’essence a aidé les ventes à se stabiliser, et la Californie propose désormais des remises instantanées pour l’achat d’un premier EV neuf ou d’occasion. Le marché tient encore debout. Honda, lui, descend du train.