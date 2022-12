Honda lancera sa production de véhicules à pile à hydrogène aux États-Unis en 2024

Honda produira ses premiers véhicules à pile à combustible aux États-Unis en 2024. Les clients répondront-ils présents ?

La grande initiative d’électrification de Honda inclura des voitures à hydrogène pour le marché américain. Le constructeur a en effet révélé qu’il allait démarrer la production aux États-Unis de tels véhicules en 2024. Le premier modèle sera une hybride rechargeable basée sur le CR-V actuel, en photo ci-dessus. Vous aurez ainsi une conduite totalement électrique pour vos petits trajets quotidiens et toujours zéro émission pour vos voyages plus longs.

Honda produira ses premiers véhicules à pile à combustible aux États-Unis en 2024

Davantage de détails au sujet de ce CR-V propulsé à l’hydrogène sera révélé dans le courant de l’année 2023, avant le début de sa production en 2024, comme l’annonce Honda. La marque n’est aujourd’hui prête à révéler que le moteur, ci-dessous. Le CR-V actuel est disponible en version hybride conventionnel avec un moteur thermique et sans recharge.

Le nouveau modèle fait partie de la stratégie d’Honda visant à faire disparaître totalement les véhicules à moteur thermique d’ici à 2040 en utilisant un mix de véhicules 100 % électriques et voitures à pile à combustible. En plus du CR-V à hydrogène, les Américains attendent aussi le SUV Prologue totalement électrique, lui aussi prévu pour 2024. La marque vend déjà la Honda E électrique, mais pas aux États-Unis. Honda ambitionne par ailleurs d’être totalement neutre en carbone d’ici à 2050.

Les clients répondront-ils présents ?

Difficile de savoir s’il y a vraiment une place sur le marché pour un SUV à pile à combustible. Les voitures à l’hydrogène n’ont été très plébiscitées aux États-Unis par rapport à leurs homologues tout électriques, notamment à cause de leur prix élevé et du réseau de stations de remplissage trop peu développé. Honda avait mis fin à sa berline à hydrogène Clarity en 2021, en partie en réponse à une faible demande pour ce véhicules à 71 200 $. Nul ne sait comment les clients accueilleront ce modèle en 2024, particulièrement dans la mesure où les véhicules électriques deviennent de plus en plus abordables et disposent d’une autonomie en constante amélioration.