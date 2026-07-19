Le pari IA de Meta : louer ses infrastructures à Anthropic

En bref Meta pourrait louer ses data centers à Anthropic pour créer un nouveau business cloud.

L’accord, estimé jusqu’à 10 milliards de dollars, répond aux énormes besoins en puissance IA.

Meta cherche à rentabiliser ses investissements massifs dans l’intelligence artificielle.

Ce qui se joue ici dépasse largement un simple contrat entre deux géants de l’IA. Si les discussions aboutissent, Meta pourrait transformer ses immenses data centers en vraie activité commerciale, un terrain où le groupe de Facebook et Instagram n’a jamais vraiment joué. Les échanges avec Anthropic en sont encore à un stade précoce, mais la facture évoquée donne tout de suite le ton, jusqu’à environ dix milliards de dollars sur deux ans. Pas exactement un test discret.

Un métier que Meta n’a jamais vraiment eu

Pour Meta, louer une partie de ses capacités à d’autres entreprises ouvrirait un business totalement neuf. Aujourd’hui, l’écrasante majorité de ses revenus vient de la publicité, pas de la vente d’infrastructure.

Et pourtant, l’idée traîne déjà dans l’air depuis un moment. L’an dernier, pendant un appel sur les résultats, Mark Zuckerberg expliquait que l’entreprise recevait ce type de demandes presque chaque semaine et qu’il considérait cela comme « une option » pour l’avenir. Dit autrement, la porte n’a jamais été fermée.

Ce mouvement colle aussi avec ce qui circulait déjà sur l’appétit de Meta pour le cloud. Si ça se confirme, on ne parlera plus seulement d’un groupe qui construit pour lui-même, mais d’un acteur prêt à monétiser ses serveurs. Et là, le décor change.

Anthropic y gagnerait tout de suite

Sur le papier, Meta et Anthropic se tirent la bourre sur l’IA. En pratique, un accord peut arranger les deux camps.

Meta injecte déjà des sommes énormes dans ses infrastructures pour soutenir ses propres ambitions sur les modèles d’IA. De son côté, Anthropic a une faim de compute qui semble sans fond. Du coup, louer de la capacité disponible peut être utile à l’un comme à l’autre, même quand on se retrouve en concurrence sur le reste.

C’est aussi ce qui rend l’affaire crédible. On ne parle pas d’un partenariat cosmétique, mais d’un besoin très concret, du GPU, de l’énergie, de l’espace, maintenant.

Des milliards en jeu, et un précédent qui pèse

Le sujet arrive aussi alors que les dépenses de Meta dans l’IA font déjà lever quelques sourcils. Le groupe a dit s’attendre à dépenser entre 125 et 145 milliards de dollars rien qu’en 2026. À ce niveau, trouver une manière de rentabiliser une partie de ces investissements, ce n’est pas du luxe.

Il y a un précédent, et il est massif. Anthropic a déjà signé un accord comparable avec SpaceXAI, avant l’introduction en Bourse de l’entreprise menée par Elon Musk, pour 45 milliards de dollars sur trois ans. Juste après l’annonce, le créateur de Claude Code a relevé les limites d’usage de ses abonnés.

Bref, si ce deal se fait, Meta ne vendra pas juste du béton et des racks. Il vendra du temps de cerveau machine, et aujourd’hui, c’est peut-être le business le plus chaud du secteur.