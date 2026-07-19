Vertu Alphafold : le pari du smartphone ultra-premium dopé à l’IA

Le Vertu Alphafold mise sur le luxe et un agent IA pour dirigeants. Le problème, c’est que l’expérience ne suit pas vraiment le tarif.

En bref Vertu lance un smartphone pliant de luxe à 6880 dollars avec une IA intégrée.

Son assistant Hermes promet d’automatiser des tâches, mais manque encore de fiabilité.

Face aux modèles concurrents, le prix élevé semble difficile à justifier.

Payer pas moins de 6880 dollars pour un smartphone pliant, il faut déjà un sacré niveau de conviction. Ou un goût très prononcé pour les objets-statuts. Le pari de Vertu, c’est justement ça, vendre aux dirigeants un téléphone habillé de cuir et de titane avec un agent IA censé grignoter une partie de leur journée de boulot. Sur le papier, l’idée intrigue. Dans la vraie vie, c’est plus bancal.

Un téléphone de luxe, mais pas vraiment un ovni

En main, l’Alphafold de Vertu fait le job du produit premium. Cuir de veau, finitions soignées, boîte façon écrin avec housse en cuir et accessoires rangés dans des tiroirs, tout pousse à croire qu’on n’achète pas juste un mobile. Et oui, ça marche visuellement.

Mais sous le vernis, l’histoire change. Le téléphone rappelle fortement le ZTE Nubia Fold vendu autour des 1100 dollars, jusque dans la charnière, les dimensions ou la disposition de certains éléments. Vertu a confirmé s’appuyer sur la plateforme matérielle de ZTE/Nubia pour le hardware et la production, en gardant pour lui les matériaux, le logiciel, le contrôle qualité et le SAV. Ce n’est pas un scandale. Mais à ce prix-là, vous regardez forcément derrière le rideau.

Hermes Agent veut agir seul, et c’est là que ça se complique

Le vrai produit, ce n’est pas le pliant. C’est Hermes Agent. Là où beaucoup d’assistants IA répondent à des prompts, celui-ci est censé enchaîner des actions entre plusieurs apps, retenir le contexte et, si besoin, basculer vers un concierge humain.

Sur un scénario simple, prévenir un contact d’un retard, lancer un trajet vers l’aéroport, activer le mode Ne pas déranger et programmer un rappel 15 minutes plus tard, Hermes a bien envoyé le message, activé le mode et ouvert Google Maps. Mais il n’a pas lancé la navigation, et il a placé le rappel à 21h08 au lieu de 2h47. Pas idéal quand on parle d’un assistant pour cadres pressés.

Face à lui, Gemini sur le Samsung Galaxy Z Fold 7 a posé plus de questions, sur l’aéroport ou l’app de rappel à utiliser. Moins fluide, mais plus juste. Bref, Hermes agit plus. Gemini vérifie plus.

Voyages, tableurs, documents, l’IA impressionne puis trébuche

Sur l’organisation d’un trajet Mumbai–Pune, Hermes a conclu qu’il n’y avait pas de vol direct matinal, puis a proposé d’escalader la demande au concierge via un bouton Contact Butler. Et il a créé une entrée calendrier aux mauvaises dates. Workflow cassé.

Les documents montrent le même profil. L’agent a pu résumer correctement un tableur financier et répondre sur des chiffres trimestriels. Sauf que quelques jours plus tard, il ne reconnaissait plus le fichier partagé plus tôt. Gemini, lui, gardait le contexte de la conversation. C’est le genre de détail qui change tout au quotidien.

Pendant l’essai, certaines fonctions, comme l’envoi de fichiers, l’analyse d’images ou la connexion au concierge, ont même nécessité des correctifs côté serveur. Ça dit une chose très simple, la plateforme évolue encore.

Sécurité, agents spécialisés et verdict final

Vertu pousse aussi des agents spécialisés pour le juridique ou l’investissement, un environnement ERP pour les entreprises, et une promesse de sécurité avec chiffrement, traitement des données configurable et puce dédiée A5. Sauf que ces affirmations n’ont pas pu être vérifiées indépendamment pendant le test. Et quand une IA touche à des contrats ou à des chiffres sensibles, ce n’est pas un détail.

Le reste du téléphone est solide, avec une batterie qui tient plus d’une journée et un mode scan de documents pratique. Mais l’absence de recharge sans fil, à ce niveau de prix, pique quand même.

Résultat ? Vertu vend une belle idée, pas encore un produit à la hauteur de son tarif. Et face à un Samsung plus mature, la pilule passe mal.