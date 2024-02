Apple pourrait trouver un accord avec la startup qu’elle a poursuivi pour vol de secrets commerciaux

L'entreprise a pointé du doigt Rivos, l'accusant de débaucher ses employés et de subtiliser des informations précieuses sur la conception de ses puces électroniques.

Accusations de vol de secrets commerciaux : Apple et Rivos vers un possible règlement

Apple, l’entreprise à la pomme, est sur le point de conclure un possible accord avec Rivos, la jeune pousse californienne qu’elle a accusée en 2022 de débauche de ses employés et de vol de ses secrets commerciaux.

Éclaircissement de l’affaire grâce à une analyse judiciaire

Cet accord envisagé, dont nous ont fait part nos sources chez Bloomberg et Reuters, comprend une investigation judiciaire des systèmes et pratiques de Rivos. Les soupçons d’Apple se portent sur une “campagne coordonnée” menée par Rivos pour recruter ses employés et voler des informations sensibles sur des conceptions de puces pour iPhone. À noter qu’il s’agit de projets coûteux à hauteur de plusieurs milliards de dollars.

Tensions exacerbées et rétorsions judiciaires

Rivos, en rétorsion, avait accusé Apple d’“entraver la croissance des startups émergentes” en usant de pratiques anticoncurrentielles, en particulier la restriction de la mobilité professionnelle des employés. Bien que ces accusations aient été rejetées, Apple a dû faire face à une contre-attaque de six de ses anciens employés.

Fin de litige en vue, mais requête d’un report d’audience

Ces derniers ont finalement abandonné leurs plaintes réciproques le mois dernier et Apple a réglé l’affaire avec eux. Toutes les parties impliquées demandent désormais que le jugement de leur affaire soit reporté jusqu’au 15 mars, date à laquelle ils s’attendent à ce que l’accord soit finalisé.