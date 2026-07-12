Apple veut empêcher OpenAI de s’emparer des secrets de l’iPhone

En bref Apple attaque OpenAI pour vol présumé de secrets industriels liés à son futur hardware.

Des ex-employés Apple auraient transmis des informations confidentielles à OpenAI.

Le procès pourrait freiner le lancement du futur appareil IA d’OpenAI.

Le vrai sujet, ici, c’est que le hardware d’OpenAI prend un coup avant même d’exister officiellement. Apple a déposé vendredi une plainte en Californie du Nord contre OpenAI, en l’accusant de vol de secrets industriels et de rupture de contrat. Et vu ce que vise le dossier, on ne parle pas d’un simple contentieux de départs de salariés.

Le procès qui peut plomber le futur appareil d’OpenAI

Depuis des mois, les rumeurs tournent autour d’un premier produit signé OpenAI, possiblement un smartphone centré sur des agents IA plutôt que sur les apps classiques. Si cette piste se confirme, on touche à un concurrent potentiel de l’iPhone, donc au cœur du business d’Apple. Résultat, la plainte arrive au pire moment.

Le dossier mentionne aussi io, la startup de Jony Ive rachetée l’an dernier par OpenAI pour 6,5 milliards de dollars, afin d’accélérer ses ambitions matérielles. Jony Ive, lui, n’est pas visé nommément. Mais l’idée est claire, Apple veut montrer que la base technique de ce projet serait déjà contaminée.

Ce qu’Apple reproche concrètement à OpenAI

Dans sa plainte, Apple affirme que ces agissements suivent un schéma piloté au plus haut niveau de OpenAI, notamment par son directeur hardware Tang Tan. L’entreprise l’accuse d’avoir utilisé des codes noms internes d’Apple pendant le recrutement, demandé à des candidats d’apporter des composants maison en entretien, et cherché des détails sur des produits encore non annoncés.

Mais ce n’est pas tout. Apple soutient aussi que certains salariés quittant l’entreprise auraient été conseillés pour contourner ses procédures de sécurité. La plainte parle d’une culture où ce type de pratique serait normalisé. C’est violent, et juridiquement, ça pèse lourd.

Deux anciens d’Apple au centre du dossier

Le nom le plus exposé reste Tang Tan. Avant de rejoindre OpenAI, il a passé 24 ans chez Apple, jusqu’au poste de vice-président du design produit pour l’iPhone et l’Apple Watch. Quand un profil pareil bascule chez un futur rival, forcément, chaque accusation prend une autre dimension.

Un autre ancien salarié apparaît dans la plainte, Chang Liu, ex-ingénieur systèmes électriques senior chez Apple pendant huit ans. Selon Apple, il n’aurait pas rendu un ordinateur portable de l’entreprise après son départ pour OpenAI en 2026 et s’en serait servi pour télécharger des documents techniques confidentiels. Ces fichiers concerneraient des technologies, des fonctionnalités et des produits non annoncés, avec des présentations d’ingénierie, des spécifications et des données de projet propriétaires. Apple l’accuse aussi d’avoir partagé ces infos avec d’autres employés candidatant chez OpenAI.

Pourquoi Apple va jusqu’au tribunal ?

En février 2026, Apple dit avoir envoyé une lettre à OpenAI pour signaler ses inquiétudes. Aucune réponse, selon la plainte. Du coup, la marque passe à l’étape d’après, et clairement, elle veut voir plus loin que ce qu’elle a déjà récupéré via ses appareils internes et ses logs serveurs.

L’entreprise affirme même que OpenAI et certains partenaires auraient déjà utilisé des informations confidentielles d’Apple pour développer ce futur produit, notamment une technique propriétaire de finition métallique. Devant le tribunal, Apple demande l’interdiction d’utiliser ou de divulguer ses secrets industriels, la restitution de tous les éléments confidentiels et la préservation des preuves. Bref, si la procédure ouvre vraiment la boîte noire, le projet hardware d’OpenAI pourrait prendre très cher.