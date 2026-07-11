Nvidia recule pendant que la mémoire rafle la mise dans l’IA

Nvidia reste un géant de l’IA, mais le marché regarde ailleurs. La pénurie a changé de camp, et c’est la mémoire qui capte désormais l’argent.

En bref La mémoire remplace les GPU comme goulot d’étranglement.

L’action de Nvidia baisse, pas ses revenus attendus.

Les prix du calcul reculent, ceux de la DRAM montent.

Ce qui bloque l’IA aujourd’hui, ce n’est plus seulement le GPU. C’est la mémoire. Et ça change tout pour Nvidia.

Le bouchon n’est plus là où on l’attendait

L’argent continue d’inonder les infrastructures IA, mais il file surtout vers les fabricants de mémoire. Sur la même période où Nvidia a perdu du terrain en Bourse, Micron, l’un des plus gros noms de la DRAM, a presque triplé en valeur. La raison est assez brutale, les GPU manquent moins qu’en 2024, alors que les data centers réclament toujours plus de mémoire. Le goulot d’étranglement a bougé.

Nvidia reste brillante, le marché devient plus froid

Depuis son pic de mai 2026, l’action de Nvidia a reculé de 15%. Pourtant, les revenus projetés continuent d’augmenter. Mieux, rapportée aux bénéfices attendus, l’entreprise coûte désormais moins cher que la moyenne du S&P. Pour un groupe aussi dominant, c’est un signal qui pique.

Mais il ne faut pas confondre ralentissement boursier et affaiblissement technique. Nvidia reste la boîte qui a imposé CUDA comme plateforme de référence pour la recherche en IA, et qui a poussé le développement des GPU à une vitesse que peu de gens imaginaient. Ses puces restent parmi les objets industriels les plus complexes produits aujourd’hui. Bref, le problème n’est pas la qualité du jeu.

Pourquoi le calcul baisse pendant que la DRAM grimpe ?

Le contraste est assez violent. Le prix spot de la DRAM, celui payé sur le marché ouvert plutôt qu’en contrat long, grimpe depuis 2023. Les puces à haute bande passante de groupes comme Micron n’ont pas soudainement connu une révolution folle en 2025, l’industrie a surtout sous-estimé l’appétit des centres de données pour la mémoire.

Dans le même temps, une heure de calcul sur un Nvidia H100 suivait la courbe inverse. Pic en mai, autour de 3 euros de l’heure (3,20$), puis baisse régulière. Et c’est là que ça fait mal pour Nvidia, sa valeur est très liée au prix du compute, qui recule. Celle des acteurs de la mémoire suit la DRAM, qui monte encore. Résultat ? Les prix de la mémoire ont pu être multipliés par dix en un an.

Les géants veulent leur puce, pas leur DRAM

Quand Wayne Nelms, cofondateur et CTO d’Ornn, regarde ce décalage, il y voit surtout une affaire d’offre et de demande. Google, Microsoft, Amazon et même OpenAI lancent leurs propres processeurs pour moins dépendre d’Nvidia. Pas forcément meilleurs que les derniers modèles maison, mais largement assez bons pour faire baisser le prix du calcul.

Sa lecture est limpide. Wayne Nelms explique que « plus d’acteurs GPU et accélérateurs entrent sur le marché. Tout le monde veut fabriquer son propre silicium, mais personne ne fabrique sa propre DRAM ». Et selon lui, sans percée majeure sur la HBM, sans nouvel équilibre entre l’offre et la demande, ou sans nouvel entrant côté mémoire, la situation devrait rester proche de celle d’aujourd’hui.

C’est presque ironique. Nvidia a rendu le calcul IA si précieux qu’elle a attiré tout le monde sur son terrain, pendant que la mémoire, plus discrète et nettement moins sexy, ramasse la mise.