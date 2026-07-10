X : Elon Musk sanctionné pour avoir caché trop longtemps sa participation

Le patron de X règle son litige avec la SEC pour environ 1,5 million d’euros. Le juge valide, tout en disant son malaise.

En bref Elon Musk règle un litige avec la SEC concernant X pour 1,5 million de dollars.

La juge valide l’accord, tout en critiquant un compromis jugé faible.

L’affaire relance les débats sur un possible traitement de faveur.

Pas moins de 1,5 million de dollars pour clore un bras de fer avec la Securities and Exchange Commission (SEC), et une juge qui grimace presque noir sur blanc. C’est ça, le vrai twist du dossier Elon Musk. L’accord passe, mais il passe avec un gros astérisque.

Une amende validée, avec un sérieux arrière-goût

La juge fédérale Sparkle Sooknanan a validé le règlement qui met fin à la plainte du gendarme boursier américain contre Elon Musk. Pas parce qu’elle trouve l’accord brillant, loin de là, mais parce que son rôle se limite à vérifier si le compromis respecte un seuil minimal d’équité et de raisonnabilité, ou s’il tourne carrément la justice en ridicule.

Et sur ce point, elle a été limpide. Dans son avis, Sparkle Sooknanan écrit, en parlant de l’accord : « Bien que la Cour ait d’importantes réserves sur le règlement conclu dans cette affaire, elle ne peut pas dire que le règlement atteigne ce seuil élevé ». En gros, ça coince, mais pas assez pour faire tout sauter.

Ce que la SEC reprochait à Elon Musk sur le rachat de Twitter

Le fond du dossier remonte à 2022, pendant la montée d’Elon Musk au capital du réseau social alors appelé Twitter, avant de devenir X. La SEC l’accusait de ne pas avoir révélé assez vite aux investisseurs publics l’ampleur croissante de sa participation.

Ce retard de divulgation n’était pas un simple détail administratif. Le régulateur estimait qu’il lui avait au final permis d’économiser la somme massive de 150 millions de dollars. Dit comme ça, l’amende paraît franchement légère. Résultat ? Un dossier qui sent le compromis plus que la punition.

Un accord sans aveu, payé par un trust

L’arrangement remonte à mai dernier. Il prévoit qu’un trust au nom d’Elon Musk règle la pénalité de 1,5 million de dollars, sans que l’intéressé reconnaisse le moindre tort.

C’est souvent là que ce type d’accord crispe. L’affaire se termine, l’argent est payé, mais il n’y a pas d’aveu de faute. Juridiquement, ça ferme la porte. En termes d’image, c’est une autre histoire.

La question politique plane toujours sur l’affaire

Ce dossier n’a jamais été complètement séparé de son contexte politique. La plainte de la SEC avait été déposée au début de 2025, seulement quelques jours avant l’entrée en fonction de Donald Trump.

La juge avait déjà demandé si Elon Musk profitait d’un « traitement spécial » de la part de l’administration Trump. Ce n’était pas gratuit comme remarque, puisque le milliardaire avait aidé à financer la campagne présidentielle de Trump en 2024. Bon, l’accord est maintenant validé. Mais le malaise, lui, reste bien visible.