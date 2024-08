Un ancien président de Twitter poursuit X pour 20 millions de dollars de salaire qu’il estime injustement retenu

La plainte affirme que X a refusé de libérer les actions d'Omid Kordestani, qui constituent la majeure partie de sa rémunération.

TL;DR Omid Kordestani, ancien président de Twitter, poursuit X Corp.

Il affirme que l’entreprise refuse de lui payer 20 millions de dollars en actions.

Ce procès s’ajoute à plusieurs autres suite à l’acquisition de Twitter par Elon Musk.

Le conflit juridique

Omid Kordestani, ayant occupé le poste de président exécutif de Twitter de 2015 à 2020, puis membre du conseil d’administration jusqu’à l’acquisition de ce dernier par Elon Musk en 2022, a engagé une procédure juridique contre X Corp. Il reproche à l’entreprise de ne pas avoir honoré le paiement de plus de 20 millions de dollars en actions qui lui étaient promis.

L’origine du litige

Selon la plainte, Kordestani a quitté un poste bien rémunéré chez Google pour rejoindre Twitter, qui lui offrait un salaire « nettement inférieur » de seulement 50 000 dollars. Cependant, Twitter a rendu le deal attrayant avec des options d’achat d’actions, des unités d’actions restreintes en fonction des performances et d’autres unités d’actions restreintes. Ces dernières, représentant un montant de 20 112 000 dollars, auraient dû lui être versées lorsque Musk a acquis Twitter et a remplacé le conseil d’administration. X Corp est accusée de ne pas avoir rempli cette obligation.

La plainte affirme : « X Corp. cherche à tirer profit des sept années de service de M. Kordestani à Twitter sans le rémunérer, malgré une clause contractuelle claire exigeant que X Corp. le fasse« .

Plusieurs plaintes après l’acquisition de Twitter par Musk

Cette affaire entraîne une série de plaintes déposées par des employés à la suite de l’acquisition de Twitter par Musk. Ces derniers affirment ne pas avoir été correctement payés après leur licenciement. Plus tôt cette année, d’anciens dirigeants de Twitter ont intenté une action en justice contre Musk et X Corp, prétendant avoir été licenciés « sans raison » et réclament des millions de dollars en indemnités de licenciement impayées.

La dernière plainte indique : « M. Kordestani est l’un des nombreux anciens employés de Twitter dont la rémunération a été injustement retenue par X Corp. suite à l’achat de la société par Elon Musk en octobre 2022« .