Elon Musk entraîne OpenAI devant le tribunal fédéral

L'avocat de Musk a affirmé que cette action en justice était nettement plus agressive.

TL;DR Elon Musk dépose une nouvelle plainte contre OpenAI.

Il soutient que OpenAI a violé les lois fédérales de racket.

Musk questionne la réalisation d’une intelligence artificielle générale par OpenAI.

Musk contre OpenAI : la polémique repart

Elon Musk est encore monté au créneau, déposant une plainte contre OpenAI et son PDG, Sam Altman. Deux mois après avoir retiré une précédente action judiciaire, le controversé milliardaire accuse à nouveau OpenAI d’avoir violé ses engagements fondateurs en privilégiant les préoccupations commerciales au détriment de l’intérêt général.

Accusation de violation de lois fédérales

Rebondissement notable, cette nouvelle plainte a été déposée devant un tribunal fédéral, contrairement à la précédente qui avait été soumise à une cour de l’État. Selon l’avocat de Musk, Marc Toberoff, c’est parce que le dossier accuse maintenant OpenAI de violation des lois fédérales de racket. Ce dernier estime que ce nouveau procès est plus influent : “Le précédent manquait de mordant. Je ne crois pas à la fée des dents », cite-t-il.

Le litige entourant l’IA d’OpenAI

Musk porte l’accusation selon laquelle les co-fondateurs d’OpenAI, Altman et Greg Brockman, auraient trompé Musk lors de la création de l’entreprise. Ils auraient renié leur engagement de publier le code de l’IA d’OpenAI, et auraient accordé à Microsoft une licence exclusive. Par ailleurs, Musk a demandé au tribunal de statuer sur le fait d’avoir atteint ou non une intelligence artificielle générale (AGI), comparable à la capacité cognitive humaine.

Impact sur la collaboration avec Microsoft

La plainte indique que si OpenAI a effectivement atteint l’AGI, son contrat avec Microsoft stipulant que l’entreprise ne peut plus profiter de la technologie devrait être jugé nul et non avenu. Musk avait déposé une première version de ce procès en février, qu’il a retirée en juin, la veille d’une audience prévue pour examiner la demande d’OpenAI de le rejeter.

Pour sa part, OpenAI a répondu à la plainte originale – qu’elle qualifie d’« incohérente » – en affirmant qu’elle avait pour objectif de servir l’intérêt public en créant une AGI, nécessitant bien plus de ressources qu’initialement prévu. OpenAI révèle également qu’il était prévu la création d’une branche à but lucratif pour recueillir les ressources nécessaires, mais les parties n’ont pas réussi à s’entendre sur la façon de procéder.