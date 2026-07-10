Grok 4.5 arrive chez SpaceXAI, premier modèle entraîné avec Cursor

SpaceXAI lance Grok 4.5, son modèle IA le plus ambitieux, conçu avec Cursor. Il devient le moteur par défaut de Grok Build, sauf dans l’UE pour l’instant.

En bref SpaceXAI lance Grok 4.5 comme moteur de Grok Build pour coder et automatiser des tâches.

Le modèle promet plus de puissance, de rapidité et des coûts plus bas que ses concurrents.

Son accès reste limité, notamment en Europe où le lancement est encore attendu..

Le vrai move, il est là. SpaceXAI ne lance pas juste un nouveau modèle, il branche directement Grok 4.5 comme moteur par défaut de Grok Build, son agent IA en terminal. Pour les gens qui codent vraiment, ou qui bricolent aussi sur Excel, PowerPoint et Word, ça veut dire une bascule immédiate, pas une démo de plus qui finit dans un thread sur X.

Un nouveau cerveau déjà branché sur Grok Build

Ce modèle est aussi le premier lancé depuis le rebranding de xAI en SpaceXAI. Et surtout, le premier entraîné avec l’aide de Cursor. La boîte explique que Grok 4.5 est disponible dans sa console, mais aussi dans toutes les offres de Cursor.

Cursor a d’ailleurs résumé la promesse en disant sur X qu’il s’agissait de son modèle le plus puissant à ce jour, et du premier conçu pour faire plus que de l’ingénierie logicielle. Clairement, l’idée est simple, sortir du pur assistant de code pour aller vers un outil qui gère aussi du boulot de production plus large.

SpaceXAI promet plus rapide, plus malin, moins cher

Sur le papier, SpaceXAI vise large. La société présente Grok 4.5 comme son modèle le plus intelligent, taillé pour le code, les tâches agentiques et le travail de connaissance. Elle assure aussi qu’il surpasse des modèles concurrents sur de vraies tâches d’ingénierie, et qu’il sait générer des applis fonctionnelles avec très peu d’instructions.

L’exemple mis en avant est parlant, une simulation interactive du système solaire produite à partir d’un seul prompt. Ce genre de démo, on en voit pas mal, mais si l’exécution suit vraiment, ça peut faire gagner un temps fou.

Côté coût, SpaceXAI annonce environ 2 dollars par million de tokens en entrée et environ six dollars en sortie. En face, OpenAI facture environ 5 dollars et 30 dollars pour la version Sol de GPT-5.6. Sa variante Luna, elle, reste à environ un dollar en entrée et six dollars en sortie. Bref, SpaceXAI essaie de jouer la carte du rapide et du moins cher en même temps. Ambitieux.

Des milliers de GPU, et un partenariat qui peut aller très loin

Pour entraîner le modèle, SpaceXAI dit avoir mobilisé des dizaines de milliers de NVIDIA GB300, avec des jeux de données remplis d’infos en maths, en ingénierie, en science et en code. On est loin du petit fine-tuning maison.

Le contexte compte aussi. En avril dernier, SpaceXAI et Cursor avaient déjà noué un partenariat pour développer de l’IA ensemble. Depuis, deux options sont sur la table, soit un investissement de 10 milliards de dollars par SpaceXAI dans Cursor, soit un rachat pur et simple plus tard dans l’année pour 60 milliards de dollars. La décision n’a toujours pas été annoncée.

Mais il y a un caillou dans la chaussure, si vous êtes dans l’Union européenne, impossible d’y accéder pour le moment. La disponibilité est attendue à la mi-juillet 2026. Donc oui, le modèle sort maintenant, mais pas encore pour tout le monde. Et ça, en 2026, ça pique quand même.