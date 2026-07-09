Avec GPT-5.6, OpenAI impose un nouveau rythme dans la course à l’IA

OpenAI pourra ouvrir GPT-5.6 au public le 9 juillet, après validation des autorités américaines. Un détail politique qui change déjà le rythme des lancements IA.

En bref OpenAI lance GPT-5.6 plus vite que prévu après validation du gouvernement américain.

Trois versions arrivent : Sol, Terra et Luna, adaptées à différents usages et coûts.

Les règles de contrôle IA évoluent et influencent les futurs lancements.

Le plus intéressant, ici, ce n’est même pas la date. C’est la vitesse. OpenAI va déployer GPT-5.6 au grand public ce jeudi 9 juillet, après avoir obtenu l’accord de Washington, alors qu’un examen volontaire de 30 jours était censé encadrer ce genre de sortie. Pour un secteur obsédé par le rythme, ça dit beaucoup.

Un lancement public débloqué plus vite que prévu

Sur le réseau social X, OpenAI a confirmé que les trois variantes, Sol, Luna et Terra, seraient ouvertes publiquement, avec une extension de l’accès en preview à l’échelle mondiale. Fin juin, la société avait pourtant réservé cette nouvelle famille de modèles à un petit groupe de partenaires jugés fiables.

Ce filtre venait d’une demande de l’administration Trump. Début juin, le président avait signé un ordre sur la cybersécurité de l’IA demandant aux entreprises de soumettre volontairement leurs modèles les plus puissants au gouvernement 30 jours avant une sortie publique. Au départ, GPT-5.6 n’avait donc été diffusé qu’à des entités approuvées par l’État.

Mais la machine s’est emballée plus vite. D’après Axios, l’administration Trump a autorisé une diffusion plus large après des tests supplémentaires et plusieurs réunions avec OpenAI. Ces vérifications ont été menées par le Center for AI Standards and Innovation du Department of Commerce, pendant que l’entreprise envoyait des experts techniques à Washington DC pour répondre immédiatement aux questions. Bref, validation express.

Sol, Terra, Luna, trois variantes très différentes

Côté produit, Sol est présenté comme le modèle le plus puissant jamais livré par OpenAI. C’est le gros morceau, celui qui vise clairement le haut du panier.

Terra, lui, cible l’usage quotidien. La promesse est simple, des performances proches de GPT-5.5 pour un coût divisé par deux. Et Luna devient la formule la moins chère du lot.

Les tarifs suivent cette logique. Sol est facturé environ 4 euros (5$) par million de tokens en entrée et environ 26 euros (30$) en sortie. Terra passe à environ 2 euros (2,50$) en entrée et environ 13 euros (15$) en sortie. Luna, enfin, tombe à environ 1 euro (1$) en entrée et environ 5 euros (6$) en sortie. Pas mal de nuances, et un vrai signal sur la guerre des coûts.

Pourquoi ce précédent compte pour toute l’industrie ?

Et OpenAI n’est pas seul dans ce cas. Anthropic a lui aussi dû couper l’accès à ses récents modèles Mythos orienté cybersécurité et Fable, afin de respecter une demande gouvernementale empêchant les ressortissants étrangers de les utiliser.

Depuis, Anthropic a récupéré l’autorisation de redéployer Mythos 5, plus exclusif, puis à terme Fable 5, sa version pensée pour le public. Ce n’est donc plus un accident isolé. C’est déjà une méthode, et pour les sorties IA de demain, ça change clairement la partie.