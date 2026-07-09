Après SpaceX, Blue Origin veut attirer les milliards des investisseurs

Blue Origin préparerait une levée d’environ 9 milliards d’euros sur une valorisation de 120 milliards. Un bol d’air après l’explosion de New Glenn.

En bref Blue Origin veut lever 10 milliards de dollars malgré l’échec récent de New Glenn.

La priorité reste New Glenn pour les missions lunaires et les futurs projets spatiaux.

Blue Origin veut rivaliser avec SpaceX dans la nouvelle course spatiale.

Le timing n’a rien d’anodin. Blue Origin chercherait à lever 10 milliards de dollars sur une valorisation pré-money de 130 milliards de dollars, alors que son gros lanceur New Glenn vient de traverser un sérieux crash industriel. Quand une boîte spatiale ouvre aussi grand la caisse juste après un accident, vous pouvez être sûr d’une chose, l’argent doit servir vite.

Un tour de table massif, au pire moment et donc au plus important

D’après des informations publiées aux États-Unis, Coatue Asset Management devrait mettre 4 milliards de dollars dans l’opération. Jeff Bezos, lui, ajouterait pas moins de deux milliards de dollars. Le reste viendrait d’autres gros investisseurs.

Ce point compte pas mal, parce qu’il s’agirait du premier financement externe de Blue Origin. Jusqu’ici, la société vivait surtout avec l’argent de Bezos. Là, on passe à une autre échelle, et clairement à une autre pression.

New Glenn reste la pièce centrale du puzzle

Fin mai 2026, New Glenn, le lanceur vedette de Blue Origin, a explosé pendant des essais, alors qu’il se préparait pour son quatrième lancement. La cause exacte n’était toujours pas arrêtée la semaine dernière. Pas idéal.

Et pourtant, l’entreprise compte toujours utiliser la fusée pour des lancements plus tard cette année. Il faut aussi reconstruire le pas de tir de Cape Canaveral, le seul capable de supporter New Glenn. Ce n’est pas un détail, surtout pour l’un des lanceurs les plus puissants en service aujourd’hui. Résultat, chaque semaine perdue pèse lourd.

La Lune, les datacenters en orbite et Internet par satellite

Rendre New Glenn opérationnel reste la priorité numéro un. D’autant que Blue Origin a recentré ses efforts sur le soutien aux missions Artemis de la NASA vers la Lune.

Mais la feuille de route va plus loin. La société veut aussi lancer et exploiter des datacenters dans l’espace, en pariant sur cette idée encore jeune qui consiste à déplacer une grosse capacité de calcul en orbite. Et une partie de l’argent pourrait aussi servir au réseau Internet satellitaire dévoilé plus tôt cette année, avec des milliers de satellites destinés aux clients d’entreprise, aux gouvernements et aux datacenters. Oui, l’ambition est XXL.

Dans l’ombre du mastodonte SpaceX

Impossible de ne pas voir le contexte. Cette levée arriverait juste après l’énorme IPO de SpaceX le mois dernier. La société y a levé plus de 85 milliards de dollars pour une valorisation d’environ 1,75 trillion de dollars.

Bon, à côté, Blue Origin joue dans une autre catégorie. Mais lever 9 milliards d’euros maintenant, après l’explosion de New Glenn, raconte quand même une chose très simple, la bataille spatiale ne ralentit pas, elle accélère.