Blue Origin défie SpaceX : New Glenn réalise son premier vol avec succès

Le lancement de la fusée New Glenn par Blue Origin marque un tournant dans la quête de Jeff Bezos pour conquérir l’espace et rivaliser avec SpaceX.

Tl;dr Blue Origin a réussi le lancement inaugural de sa fusée New Glenn, atteignant l’orbite terrestre.

La première étape a explosé lors de sa tentative d’atterrissage sur une barge de récupération autonome en mer.

Ce succès marque un tournant pour Blue Origin, qui vise à rivaliser avec SpaceX et à participer aux missions lunaires.

Un décollage parfait, mais l’atterrissage échoue

Le lancement de la fusée New Glenn depuis Cape Canaveral, en Floride, a été un succès. Le décollage a été parfaitement exécuté, et la fusée a rapidement franchi la frontière officielle de l’espace. Quelques minutes plus tard, une mise à feu de la deuxième étape a permis à la section supérieure de la fusée de se mettre en orbite autour de la Terre. Cependant, malgré ce succès, la première étape de la fusée a explosé lors de sa tentative d’atterrissage sur une barge de récupération autonome en mer. Cette explosion n’a pas empêché Blue Origin de célébrer la réussite de l’objectif principal : mettre la fusée en orbite.

Les ambitions de Blue Origin face à SpaceX

Cette réussite marque un tournant pour Blue Origin, qui, jusqu’à présent, n’avait été limitée qu’à des lancements suborbitaux avec sa fusée New Shepard, incapable d’atteindre l’orbite. La fusée New Glenn est cruciale pour l’avenir de l’entreprise, qui vise à concurrencer SpaceX d’Elon Musk, la référence du secteur spatial. Bien que cette dernière ait dominé l’industrie ces dernières années, Blue Origin se positionne désormais sur le marché des lancements commerciaux d’orbite basse, un secteur clé pour l’avenir de l’exploration spatiale.

Les défis du développement de New Glenn

Révélée en 2016, la fusée New Glenn a été conçue pour rivaliser avec les plus grands lanceurs de la planète. Mesurant 97,5 mètres de hauteur et équipée de sept moteurs BE-4 développés en interne, la fusée est un projet ambitieux. Initialement, Blue Origin avait prévu de la lancer dès 2021, mais le processus de développement a pris plus de temps que prévu en raison de coûts élevés. L’entreprise a dû faire face à des batailles juridiques avec NASA et SpaceX concernant des contrats de lancement, tout en étant critiquée par certains employés pour des problèmes de sécurité.

Un futur prometteur pour l’exploration spatiale

Malgré ces défis, Blue Origin mise sur New Glenn pour renforcer son activité de lancement de satellites et d’autres engins spatiaux, notamment ceux qu’elle développe pour des missions lunaires. Blue Origin a déjà des contrats avec la NASA, l’US Space Force et d’autres clients, y compris pour le projet Kuiper d’Amazon, visant à fournir internet à l’échelle mondiale. À long terme, Blue Origin espère également participer au programme Artemis de la NASA, qui ambitionne de renvoyer des astronautes sur la Lune. Jeff Bezos reste optimiste, affirmant qu’il y a de la place pour plusieurs entreprises sur le marché spatial.