Vol inaugural de New Glenn et lancement de la mission Escapade Mars de la NASA prévus pour mi-octobre

Un voyage initiatique vers Mars avec New Glenn

La nouvelle fusée lourde de Blue Origin, baptisée New Glenn, ainsi que sa précieuse cargaison destinée à « étudier les effets du vent solaire sur l’atmosphère de Mars », ont désormais une date de lancement prévisionnelle. Prévu le 13 octobre prochain, ce sera le baptême spatial de la New Glenn, un évènement très attendu après des années de retards et de difficultés de développement.

Une fenêtre de lancement limitée

Le choix de cette date n’est pas fortuit. Elle se situe en effet au sein de la période de lancement favorable vers Mars, qui se présente tous les deux ans environ en fonction des alignements planétaires. Cette fenêtre s’ouvre le 29 septembre et se poursuit jusqu’à la mi-octobre, selon Ars Technica.

Préparatifs en cours pour cette mission sans précédent

Le départ de cette mission aura lieu depuis le majestueux site de lancement 36 de la Space Launch Complex à la Cape Canaveral Space Force Station, en Floride. Les deux sondes de la mission Escapade de la NASA, sont arrivées en Floride le 19 août pour entamer leurs préparatifs et l’intégration avec le véhicule de lancement.

Des défis technologiques pour Blue Origin

La pression est à son comble pour Blue Origin, fondée par Jeff Bezos. Selon Bloomberg, l’entreprise a récemment subi deux dysfonctionnements à son usine causant des dommages matériels pour ses deuxièmes et troisièmes vols de New Glenn. Toutefois, malgré ces complications, un porte-parole a affirmé que le programme de lancement pour cette année reste inchangé. Une démonstration de résilience qui souligne la détermination de Blue Origin à s’imposer sur le nouveau champ de bataille des grandes puissances spatiales.