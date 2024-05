Blue Origin relance avec succès le tourisme spatial après une longue pause

Blue Origin a déjà effectué sept vols avec équipage. Quel sera le prochain développement passionnant dans le voyage de cette entreprise spatiale ?

Blue Origin reprend les vols touristiques spatiaux

C’est une époque de nouveaux départs dans l’industrie du tourisme spatial. Réhabilitant sa position, la société aérospatiale de Jeff Bezos, Blue Origin, a de nouveau ouvert la voie vers l’au-delà. Après une pause de presque deux ans, la société a repris ses missions habitées, réussissant à transporter six clients payants jusqu’à la frontière de l’espace et à les ramener sans accroc.

Une septième mission humaine

La mission, qui a franchi la ligne de Kármán, située à environ 100 kilomètres au-dessus de la Terre, a décollé du site de lancement One de l’entreprise au Texas. À bord de la capsule d’équipage New Shepard se trouvaient six individus qui ont eu l’occasion, et le privilège, d’expérimenter l’absence de gravité : Ed Dwight, Mason Angel, Sylvain Chiron, Kenneth L. Hess, Carol Schaller et Gopi Thotakura.

Ed Dwight, un ex-Capitaine de l’Air Force âgé de 90 ans, a une histoire particulière. Il fut le premier candidat noir à être sélectionné pour le programme d’entraînement des astronautes en 1961. Bien qu’il n’ait pas été choisi pour le Corps des astronautes de la NASA, il a finalement réalisé son rêve de voyager dans l’espace.

Sécurité et fiabilité renouvelées

L’atterrissage s’est déroulé en douceur, malgré un parachute qui ne s’est pas déployé correctement. Grâce aux redondances intégrées dans le système, l’équipage a pu revenir en toute sécurité sur le sol terrestre une dizaine de minutes après le lancement.

Ce retour réussi dans le tourisme spatial est également le 25ᵉ mission d’une fusée New Shepard. Elle avait connu une défaillance structurelle dans la tuyère de son moteur en septembre 2022, puis une suspension des vols jusqu’en décembre 2023. Le retour en vol d’aujourd’hui marque une nouvelle ère, marquant le premier lancement avec des passagers humains depuis presque deux ans. Les yeux sont maintenant tournés vers l’avenir de l’exploration spatiale habitée par Blue Origin.