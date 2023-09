Tout juste "retraité" d'Amazon, Dave Limp va diriger la société Blue Origin de Jeff Bezos. Le vétéran de Microsoft, Panos Panay, prendrait la suite.

Les rapports indiquant la retraite de David Limp étaient finalement quelque peu exagérés. L’ancien vice-président en charge des Appareils et Services chez Amazon avait annoncé la semaine dernière, durant le Devices Event 2023, qu’il laissait sa place après plus de dix ans. Il y a quelques heures, cependant, nous avons appris que Dave Limp avait été engagé par Jeff Bezos pour reprendre les rênes de Blue Origin.

Tout juste “retraité” d’Amazon, Dave Limp va diriger la société Blue Origin de Jeff Bezos

Dave Limp succèdera à Bob Smith, actuel PDG, qui prend sa retraite – la vraie, cette fois – au début du mois de décembre. Selon une information de MSNBC, Bob Smith restera présent jusqu’au 2 janvier 2024 pour aider pendant la transition. Jeff Bezos a transmis une longue note aux employés de Blue Origin dans laquelle on peut notamment lire : “Je suis excité de vous annoncer que Dave Limp va rejoindre Blue le 4 décembre en tant que CEO, en remplacement de Bob, qui a décidé de se mettre en retrait le 2 janvier. Le chevauchement est choisi à dessein, pour assurer une transition en douceur. […] Pendant cette transition, je sais que nous resterons concentrés sur nos engagements envers nos clients, nos plannings de production et que nous ferons tout cela rapidement et avec une réelle excellence opérationnelle. Je suis impatient de voir tout ce que nous allons encore accomplir !”

MSNBC a aussi pu obtenir les mots de Bob Smith : “Cela fait environ six ans que j’ai rejoint Blue Origin. Pendant tout ce temps, notre équipe, nos structures et des ventes ont énormément progressé et nous avons réalisé des contributions significatives dans l’histoire de l’Espace. Avec fierté et satisfactions pour le travail accompli, je vous annonce que, à compter du 4 décembre, je ne serai plus PDG de Blue Origin. Je resterai présent jusqu’au 2 janvier pour assurer une transition douce avec le nouveau PDG.”

Le vétéran de Microsoft, Panos Panay, prendrait la suite

Amazon n’a pas encore officiellement nommé le successeur de Dave Limp, mais le responsable produit de Microsoft, Panos Panay, qui vient juste de quitter le poste qu’il occupait deux deux décennies, serait en pôle position pour reprendre le flambeau. À suivre !