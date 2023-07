Blue Origin cherche à ouvrir des sites de lancement en dehors des États-Unis. L'enjeu est important pour la société de Jeff Bezos.

La course à l’Espace des milliardaires continue de s’étendre aux quatre coins du globe. La société Blue Origin, propriété de Jeff Bezos, a annoncé son intention d’étendre ses opérations en “Europe et au-delà”, selon une information du Financial Times. Ce nouvel axe de croissance s’articule sur le fait de trouver, ou non, un site pour venir poser un centre de lancement international – l’entreprise a déjà posé ses valises au Texas, à Washington, en Floride et dans l’Alabama – mais cette prochaine région n’a pas encore été arrêtée. La société cherche aussi à réaliser de nouvelles acquisitions et nouer de nouveaux partenariats en dehors des États-Unis, notamment pour la fabrication et le logiciel.

Blue Origin cherche à ouvrir des sites de lancement en dehors des États-Unis

“Nous cherchons tout ce que nous pouvons acquérir, pour nous agrandir et mieux servir nos clients”, déclarait Bob Smith, PDG de Blue Origin. “Ce n’est pas une question de taille, mais plutôt de gérer l’accélération de notre roadmap et de ce que nous essayons d’accomplir.” L’année dernière, Blue Origin rachetait la société Honeybee Robotics, une opération réussie, semble-t-il, puisque l’entreprise spécialisée dans la robotique de l’Espace faisait partie de l’équipe Blue Origin qui a reçu récemment une subvention de 3,4 milliards de dollars pour concevoir l’atterrisseur lunaire pour la troisième mission Artemis de la NASA. Le plus grand concurrent de Blue Origin, SpaceX, d’Elon Musk, avait quant à lui été choisi pour la deuxième mission Artemis.

L’enjeu est important pour la société de Jeff Bezos

Bien que Blue Origin fut le premier à faire décoller, atterrir et réutiliser une fusée avec succès, elle s’est fait doubler par son rival à cause de souci dans la fabrication de ses lanceurs. Les projets de Blue Origin pour une empreinte plus globale pourraient l’aider à rattraper SpaceX. Le Projet Kuiper d’Amazon prévoit aussi d’utiliser la fusée New Glenn de Blue Origin pour au moins 12 lancements entre 2024 et 2029, après quelques années de report.