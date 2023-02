Amazon obtient l'autorisation de la FCC pour déployer les satellites de son Projet Kuiper. Le géant compte placer en orbite basse 3 236 satellites.

Amazon a fait un pas de plus vers le déploiement des premiers satellites de son Projet Kuiper. L’entreprise vient en effet de recevoir l’indispensable autorisation de la Federal Trade Commission (FCC), un papier obligatoire pour pouvoir lancer officiellement pas moins de 3 236 satellites en orbite et initier le service d’internet par satellite Kuiper.

Comme SpaceNews le précise, Amazon avait déjà obtenu une première autorisation de la part de la commission en 2020. La FCC avait alors autorisé le géant américain à lancer plusieurs milliers de satellites en orbite terrestre basse si et seulement s’il obtenait une autorisation réglementaire pour un plan de gestion des débris récent.

Dans son document officiel, la FCC explique que le nouveau plan proposé satisfait la condition demandée à l’entreprise lorsque la commission avait répondu favorablement à la demande du géant en 2020. Cette autorisation supplémentaire “permettra à Kuiper de démarrer le déploiement de sa constellation pour pouvoir proposer une connectivité haut débit à ses clients dans le monde entier.”

Le géant compte placer en orbite basse 3 236 satellites

Dans le cadre de ce nouveau plan de gestion des débris orbitaux, la FCC exige qu’Amazon soumette un rapport semi-annuel “concernant le nombre de satellites lancés et la fiabilité de traitement.” Si le géant américain échoue à traiter ces satellites pendant une année, elle doit aussi le signaler à la FCC. De plus, la commission demande au Projet Kuiper de s’assurer qu’il pourra faire sortir d’orbite ses satellite une fois leur mission de sept ans effectuée. S’assurer que les satellites désactivés ne sont plus en orbite est nécessaire pour éviter que ceux-ci n’entrent en collision avec la Station Spatiale Internationale et d’autres stations habitables.

En fin d’année dernière, Amazon révélait que les deux premiers satellites de son Projet Kuiper iraient se mettre en orbite via le vol inaugural de la nouvelle fusée Vulcan Centaur de la United Launch Alliance. La fusée est encore en phase de test, mais si tout se passe comme prévu, elle devrait effectuer son premier vol dans les prochains mois. À suivre !