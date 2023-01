Amazon travaillerait sur une série TV Tomb Raider. Le géant se serait même offert les services de Phoeba Waller-Bridge (Fleabag).

Hollywood ne semble pas en avoir terminé avec la licence Tomb Raider. Et cette fois, ce pourrait être pour le petit écran. Si l’on en croit des sources de The Hollywood Reporter, Amazon serait en train de mettre sur pied une série TV Tomb Raider, pour Prime Video, évidemment, avec Phoebe Waller-Bridge – Fleabag – aux postes de productrice exécutive et scénariste. Nul ne sait, pour l’heure, qui serait la star de cette nouvelle adaptation, mais il ne faudrait pas compter sur les stars des films que sont Angelina Jolie et Alicia Vikander dans le rôle de Lara Croft. La série n’en serait qu’au stade du développement.

Contacté sur le sujet par les media, Amazon n’a pas souhaité commenter. Toujours est-il qu’une collaboration comme celle-ci ne serait pas vraiment surprenante. En effet, Amazon publie le prochain jeu Tomb Raider et Phoebe Waller-Bridge avait signé un contrat de trois ans avec Amazon incluant des projets comme l’adaptation du roman Sign Here. Des sources de The Reporter affirment qu’Amazon a été “agressif” pour signer un renouvellement de ce contrat à la fin de l’année dernière.

Cette rumeur survient alors que les adaptations pour le petit écran de jeux vidéo ont clairement le vent en poupe. The Last of Us, de HBO, est déjà un tel succès que la série a été renouvelée pour une deuxième saison. Sony, de son côté, prépare des adaptations de God of War, Gran Turismo et Horizon pour Netflix et Prime Video. Une série Tomb Raider viendrait assurément renforcer le catalogue d’adaptations de jeux vidéo d’Amazon et l’aiderait à rivaliser face à des concurrents comme Netflix, une plateforme qui a déjà de vrais succès comme Arcane, tiré de League of Legends.

Amazon n’y est jamais allé avec le dos de la cuillère, si l’on peut dire, pour s’offrir de potentiels blockbusters. L’entreprise aurait dépensé pas moins de 1 milliard de dollars pour Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, par exemple. Une série Tomb Raider ne devrait probablement pas coûter aussi cher, mais l’implication de Phoebe Waller-Bridge suggère que le géant américain est prêt à faire les choses le mieux possible. Amazon a lutté pour atteindre le haut du classement du streaming l’année dernière. Face au succès de Netflix avec Stranger Things, voilà qui pourrait lui permettre d’être mieux armé.