The Last of Us : HBO commande une deuxième saison

L'adaptation en série de The Last of Us est renouvelée par HBO.

Alors que les deux premiers épisodes de The Last of Us ont pratiquement rassemblé 30 millions de téléspectateurs, HBO a décidé de renouveler la série télévisée pour une deuxième saison. Basée sur le jeu de Naughty Dog (Sony Interactive Entertainment/PlayStation Studios), l’adaptation en série de The Last of Us se déroule vingt ans après la destruction de la civilisation moderne. Joel, un survivant endurci, est engagé pour faire sortir clandestinement Ellie, une jeune fille de 14 ans, d’une zone de quarantaine oppressante. Ce qui commence comme un petit boulot devient rapidement un voyage brutal et déchirant alors qu’ils doivent tous deux traverser les États-Unis et dépendre l’un de l’autre pour survivre.

Francesca Orsi, vice-présidente exécutive de la programmation de HBO et responsable des séries dramatiques et des films de HBO, a déclaré :

Craig Mazin et Neil Druckmann, aux côtés de la productrice Carolyn Strauss et du reste de notre équipe phénoménale, ont défini un genre avec leur première saison magistrale de The Last of Us. Après avoir réussi cette première saison inoubliable, j’ai hâte de voir cette équipe se surpasser à nouveau avec la deuxième saison.

Épisode 1 – 16 janvier 2023 – Durée : 85 minutes

Épisode 2 – 23 janvier 2023 – Durée : 53 minutes

Épisode 3 – 30 janvier 2023 – Durée : 76 minutes

Épisode 4 – 6 février 2023 – Durée : 46 minutes

Épisode 5 – 13 février 2023 – Durée : 59 minutes

Épisode 6 – 20 février 2023 – Durée : 59 minutes

Épisode 7 – 27 février 2023 – Durée : 56 minutes

Épisode 8 – 6 mars 2023 – Durée : 51 minutes

Épisode 9 – 13 mars 2023 – Durée : 43 minutes

La première saison de The Last of Us met en vedette Pedro Pascal dans le rôle de Joel, Bella Ramsey dans le rôle d’Ellie, Gabriel Luna dans le rôle de Tommy, Anna Torv dans le rôle de Tess, Nico Parker dans le rôle de Sarah, Murray Bartlett dans le rôle de Frank, Nick Offerman dans le rôle de Bill, Melanie Lynskey dans le rôle de Kathleen, Storm Reid dans le rôle de Riley, Merle Dandridge dans le rôle de Marlene, Jeffrey Pierce dans le rôle de Perry, Lamar Johnson dans le rôle de Henry, Keivonn Woodard dans le rôle de Sam, Graham Greene dans le rôle de Marlon et Elaine Miles dans le rôle de Florence. Ashley Johnson et Troy Baker, qui incarnent Ellie et Joel dans le jeu, sont également à l’affiche.