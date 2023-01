The Last of Us : les audiences s’envolent pour la série télévisée

La série télévisée The Last of Us continuent d'attirer de nouveaux téléspectateurs et de charmer les fans de la licence.

Le deuxième épisode de The Last of Us a rassemblé 5,7 millions de téléspectateurs, soit une hausse de 22% par rapport au premier épisode de la série télévisée. Il s’agit de la plus forte croissance d’audience en deuxième semaine pour une série dramatique originale dans l’histoire de la chaîne américaine HBO.

Après une semaine complète de disponibilité, le premier épisode de la série télévisée The Last of Us est désormais suivi par 18 millions de téléspectateurs, soit près de quatre fois plus que l’audience de ses débuts.

Carton plein pour The Last of Us en Amérique latine

Le premier épisode de la série télévisée The Last of Us a connu la meilleure entame de tous les programmes de HBO Max en Amérique latine, dépassant The House of Dragon et la deuxième saison d’Euphoria. Le soir de son lancement, The Last of Us a atteint la première place des sujets de tendance sur Twitter. En outre, 15 des 30 principaux hashtags au Brésil concernaient l’adaptation du jeu de Naughty Dog (Sony Interactive Entertainment/PlayStation Studios) en série.

Un teaser pour l’épisode 3 de la première saison de The Last of Us

Pour mémoire, The Last of Us se déroule dans un contexte post-apocalyptique après la propagation d’un champignon qui transforme les gens en zombies cannibales. L’intrigue suit l’aventure et la lutte de Joel (Pedro Pascal) et Ellie (Bella Ramsey) pour survivre en dehors d’une zone de quarantaine oppressante.