The Last of Us : HBO a attiré 4,7 millions de téléspectateurs avec le premier épisode

La série télévisée The Last Of Us réalise le deuxième plus grand démarrage sur la chaîne américaine HBO après House of the Dragon avec 4,7 millions de téléspectateurs.

Avec 4,7 millions de téléspectateurs, The Last of Us est le deuxième meilleur démarrage de HBO, derrière House of the Dragon, depuis la première de Boardwalk Empire en 2010, avant que les programmes ne soient largement disponibles sur une application de streaming. La performance de dimanche soir était presque le double de celle de la première saison d’Euphoria, qui a ensuite atteint une moyenne de 19,5 millions de téléspectateurs par épisode aux États-Unis. L’audience du dimanche soir pour une série HBO représente généralement de 20 à 40% de l’audience brute totale de la série par épisode.

Casey Bloys, PDG de HBO et HBO Max, a déclaré :

Nous sommes ravis de voir les fans de la série télévisée et du jeu vidéo vivre cette histoire emblématique d’une nouvelle manière, et nous leur exprimons notre gratitude pour avoir contribué à son succès. Félicitations à Craig Mazin, Neil Druckmann et aux brillants acteurs et membres de l’équipe technique qui ont travaillé sans relâche pour donner vie à cette adaptation sur le petit écran. Nous sommes impatients de voir les fans du monde entier apprécier le reste de la saison.

Après le jeu vidéo, la série The Last of Us met tout le d’accord

The Last of Us a également été un véritable succès sur les réseaux sociaux, puisque la série télévisée a été classée en tête des tendances sur Twitter dimanche soir, tant aux États-Unis que dans le reste du monde. À ce jour, les teasers et les bandes-annonces de la première saison ont été visionnés plus de 100 millions de fois dans le monde. De plus, le premier épisode du podcast de la série a atteint la première place du classement TV & Film d’Apple aux États-Unis dans les 24 heures suivant sa diffusion.

Les producteurs exécutifs Craig Mazin et Neil Druckmann ont ajouté :

Notre objectif était simplement de faire la meilleure adaptation possible de cette histoire adorée pour un public aussi large que possible. Nous sommes ravis de voir combien de fans, anciens et nouveaux, ont accueilli The Last of Us dans leur foyer et dans leur cœur.

Un teaser pour l’épisode 2 de la première saison de The Last of Us

Les épisodes de The Last of Us sont diffusés chaque dimanche sur HBO puis le lendemain sur Amazon Prime Video et HBO Max. Les fans peuvent également écouter The Last of Us Podcast, le podcast officiel de la série, où l’animateur Troy Baker, qui joue le rôle de Joel dans le jeu vidéo, discute avec les créateurs de la série, Craig Mazin et Neil Druckmann, le créateur du célèbre jeu vidéo avec Naughty Dog (Sony Interactive Entertainment/PlayStation Studios), pour une analyse approfondie de chaque épisode, scène par scène.