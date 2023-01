Amazon augmente le prix de Music Unlimited aux États-Unis et au Royaume-Uni

Amazon va augmenter les tarifs de Music Unlimited aux États-Unis et au Royaume-Uni. Et en France ?

Ces derniers temps, dire que tout augmente est un doux euphémisme. Les prix des matières premières augmentent, ce qui a des conséquences directes sur les prix des produits transformés, évidemment, mais aussi des services. Le monde de l’informatique n’y échappe malheureusement pas. Le géant Amazon a par exemple décidé d’augmenter les tarifs de son service de streaming de musique Music Unlimited.

Les tarifs du service Amazon Music Unlimited vont ainsi augmenter aux États-Unis et au Royaume-Uni, une augmentation de 10 à 11 $ de l’autre côté de l’Atlantique et de 10 à 11 £ outre-Manche, et ce, à compter du 21 février 2023. Les offres réservées aux étudiants voient, elles aussi, leurs prix augmenter, et là encore d’un 1 $ ou 1 £, passant dans ces deux pays de 5 à 6 $ et de 5 à 6 £ respectivement. Cette décision fait suite à la décision prise l’année dernière par Amazon d’augmenter le prix de Music Unlimited pour ses abonnés Prime de 8 à 9 $ par mois ou de 79 à 89 $ par an.

Amazon expliquait que cette augmentation de tarif a été décidée pour “permettre à proposer davantage de contenu et de fonctionnalités”. L’année dernière, Apple Music et Deezer procédaient, eux aussi, à des augmentations de tarifs et en octobre 2022, le PDG de Spotify, Daniel Ek, annonçait qu’une augmentation de tarif aux États-Unis se profilait aussi à l’horizon pour ce service de streaming.

Les offres de streaming musical d’Amazon prêtent plutôt à confusion. Amazon Music Prime est gratuit avec un abonnement Prime, tandis que Music Unlimited est proposé soit séparément, soit à un tarif préférentiel avec Prime. Tous deux proposent le même catalogue de 100 millions de titres, mais Amazon Unlimited offre une qualité plus élevée (sans perte et audio spatial), ainsi que la possibilité d’écouter la musique hors ligne, d’en profiter sur plusieurs appareils, d’accéder à des radios personnalisées et bien davantage.

Et en France ?

Pour l’heure, cette augmentation de tarif n’est pas annoncée pour la France, mais l’Hexagone ayant eu droit à l’augmentation du tarif d’Amazon Prime, il y a de fortes chances que l’offre de streaming musical soit aussi impactée chez nous. À suivre !