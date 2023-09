Panos Panay quitte Microsoft pour rejoindre, semble-t-il, Amazon. Un transfert de matière grise pour un nouveau chapitre pour ce vétéran de la tech.

Il n’aura pas fallu longtemps à Panos Panay pour se trouver une nouvelle maison. Le vétéran de l’industrie, personnage clef du développement de Windows 11 et de la gamme Microsoft Surface d’appareils 2-en-1 et autres portables, aurait été embauché par Amazon, selon une information de Bloomberg. L’ancien responsable produit de la firme de Redmond s’apprêterait à diriger la division d’Amazon en charge d’Alexa et des appareils intelligents Echo.

Panos Panay quitte Microsoft pour rejoindre, semble-t-il, Amazon

Panos Panay remplacera Dave Limp, le cadre de l’entreprise américaine précédemment responsable d’Alexa et Echo, qui avait annoncé son départ à la retraite le mois dernier. Le transfert de Panos Panay d’un géant de la tech basé à Seattle à un autre le verra reprendre les manettes d’une division très largement impactée par les licenciements de l’année dernière. Et de manière plutôt ironique, Amazon et Microsoft ont tous les deux des événements dédiés au hardware prévus cette semaine.

Un transfert de matière grise pour un nouveau chapitre pour ce vétéran de la tech

Microsoft avait embauché Panos Panay en 2004, comme responsable de groupe. Il avait supervisé le développement des appareils Surface pendant leurs années de formation, devenant rapidement un élément central, notamment avec ses discours de lancement produit des plus passionnés et détaillés. Il fut promu en 2018 directeur produit avant d’obtenir son dernier poste, vice-président exécutif, en 2021. Panos Panay déclarait “avoir décidé de tourner la page pour écrire le prochain chapitre”. Yusuf Mehdi le remplacera à la tête des équipes en charge de Windows et Surface.

Nos confrères d’Engadget ont contacté Amazon sur le sujet, nous ne manquerons de mettre à jour cet article si le géant américain se décide à faire un commentaire. À suivre !