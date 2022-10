Amazon Alexa : 5 fonctionnalités cachées à tester sur votre Echo

Les appareils Amazon Echo peuvent réaliser un nombre d'actions assez incroyable. Voici cinq fonctionnalités peu connues, mais très pratiques.

Amazon a dévoilé tout récemment de nouveaux produits comme le Kindle Scribe pour la prise de notes et le tracker de sommeil Halo Rise. Le géant américain a aussi annoncé de nouvelles commandes Alexa pour une meilleure prise en charge de Disney et des véhicules BMW, mais votre appareil Echo est déjà prêt à répondre à une quantité de commandes vocales, permettant de contrôler vos objets connectés jusqu’à passer des appels.

Vous pourriez être surpris(e) d’apprendre tout ce que peut faire Alexa. Par exemple, saviez-vous que l’assistant peut diffuser votre musique d’un Echo vers un autre ? Vous pouvez aussi effectuer rapidement un don à une association caritative et laisser Alexa garder un œil sur votre maison quand vous êtes absent(e).

Ci-dessous, cinq utilisations plus ou moins cachées à tester avec un Amazon Echo.

Alexa, diffuse sur d’autres appareils

Lorsque vous adorez la chanson qui passe sur votre Echo, mais que vous devez aller dans une autre pièce, il peut être frustrant de mettre la musique en pause. Heureusement, si vous avez plusieurs Echo, vous pouvez utiliser la fonction Alexa Cast pour envoyer cette musique vers un autre appareil.

Depuis l’app Amazon Music sur votre smartphone, sélectionnez la playlist de votre choix. Faites apparaître les contrôles de la lecture, tapotez sur le bouton en bas à droite de l’écran et sélectionnez sur quel Echo vous voulez lancer la musique.

Vous pouvez faire cela depuis l’app Alexa. Tapotez sur la playlist et sélectionnez l’appareil désiré. Par exemple, tous les appareils ou un seul.

Gardez votre maison avec Alexa

Si vous vous êtes déjà inquiété(e) de laisser votre maison lorsque vous êtes en déplacement, vous pouvez activer Alexa Guard avant de partir. Dites simplement “Alexa, je pars” et l’assistant va commencer à écouter d’éventuels bruits d’intrusion, comme un bris de verre. Si l’assistant entend quoi que ce soit de suspect, il vous enverra une alerte, à vous de décider quoi faire ensuite.

Lorsque vous rentrez chez vous, dites “Alexa, je suis rentré(e)” et l’assistant mettre fin à sa surveillance.

Faites des dons aux associations caritatives avec Alexa

Si vous souhaitez donner à une association caritative qui est sur la liste des organismes pris en charge par Amazon – actuellement, plus de 400 sont référencées -, vous pouvez utiliser votre Amazon Echo pour faire votre don. Lorsque vous dites “Alexa, j’aimerais faire un don”, l’assistant vocal va vous demander à quelle association vous voulez donner. Ensuite, Alexa vous demandera le montant. À noter, il faut avoir configuré Amazon Pay pour pouvoir en profiter.

Faites votre shopping avec Alexa

Lorsque vous venez à manquer de ceci ou cela, comme du papier toilette ou du dentifrice, vous pouvez demander à Alexa d’en recommander pour vous via Prime Now. Il faudra d’abord avoir activé les achats vocaux dans l’app Alexa.

Pour ce faire, ouvrez l’app et allez dans Plus > Paramètres > Paramètres de compte > Achat vocal > Contrôles d’achat et sélectionnez qui peut faire des achats. Lorsque vous êtes prêt(e) à acheter quelque chose, dites “Alexa, j’aimerais acheter du dentifrice”. Le produit sera ajouté à votre panier et Alexa vous demandera de confirmer que vous voulez l’acheter maintenant.

Vous pouvez ajouter un code PIN dans les paramètres pour sécuriser l’opération.

Trouvez votre smartphone égaré avec Alexa

Égarer son téléphone dans la maison peut arriver, plus souvent qu’on voudrait l’admettre. Et lorsque vous n’avez personne à disposition pour appeler votre appareil, il peut être frustrant de fouiller toute la maison. Vous pouvez utiliser Amazon Alexa pour le retrouver. Vous pouvez demander à Alexa d’appeler votre téléphone, mais si l’appareil est en silencieux, cela ne servira pas à grand-chose. Une autre option est d’utiliser le skill Find My Phone dans l’app Alexa.