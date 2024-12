La fusée New Glenn de Blue Origin prête à faire ses premiers pas dans l’espace

New Glenn, la fusée phare de Blue Origin, a franchi son dernier test avant son premier vol prévu pour 2025.

Une répétition générale réussie

Conçue par Blue Origin (société spatiale de Jeff Bezos), la fusée New Glenn a récemment complété avec succès une répétition générale, connue sous le nom de « wet dress rehearsal ». Cette simulation impliquait un remplissage des réservoirs avec du carburant et une activation des sept moteurs pendant 24 secondes. Bien que plusieurs tentatives aient été nécessaires, l’essai a démontré la fiabilité du système. La fusée était équipée d’un simulateur de charge utile de 45 000 livres, recréant les conditions réelles d’une mission spatiale. Jarrett Jones, vice-président de Blue Origin, a salué cette étape comme un « jalon monumental ».

Un lancement sous licence et un système intégré

Avec l’obtention d’une licence de lancement de la FAA (Federal Aviation Administration), New Glenn est officiellement autorisée à voler. Cet essai représentait également la première fois que la fusée était testée en tant que système intégré. Blue Origin a confirmé que cette fusée est conçue pour être réutilisable et qu’elle répond aux exigences de sécurité nécessaires pour transporter des passagers humains à l’avenir. Toutefois, le premier vol sera non habité.

Une mission initialement prévue pour octobre

Le premier vol de New Glenn, initialement planifié en octobre 2024, devait emporter deux satellites de la NASA vers Mars. Cependant, ce projet a été retardé en raison de l’impréparation de la fusée à cette époque. Ce retard a permis à Blue Origin de perfectionner ses systèmes. En conséquence, la mission initiale a été remplacée par une démonstration avec la plateforme Blue Ring Pathfinder, un service destiné à des clients tels que le Pentagone.

Un lancement attendu pour début 2025

Bien qu’aucune date officielle n’ait été communiquée, le premier vol de New Glenn est désormais prévu pour 2025, avec une possibilité de lancement dès le 6 janvier prochain. Ce vol marquera une étape importante pour Blue Origin, renforçant sa position sur le marché des lanceurs lourds et réutilisables. L’entreprise espère que New Glenn deviendra un acteur clé pour les missions commerciales et gouvernementales, et ouvre la voie à des ambitions plus grandes dans l’exploration spatiale.