DuckDuckGo défie YouTube avec son bloqueur de publicités

Le navigateur de DuckDuckGo peut désormais bloquer la plupart des pubs vidéo, surtout sur YouTube. Une option activée par défaut sur plusieurs plateformes.

En bref DuckDuckGo bloque les pubs YouTube dans son navigateur, pas dans l’application.

Le blocage repose sur des filtres uBlockOrigin avec quelques limites possibles.

La fonction est disponible sur plusieurs appareils et renforce l’alternative à Chrome.

Regarder une vidéo sur YouTube sans se faire couper par une pub, c’est désormais possible dans le navigateur DuckDuckGo. Pas via l’app YouTube, ça non. Il faut lancer la lecture directement dans le navigateur maison, et c’est là que tout se joue.

YouTube sans pub, mais pas partout pareil

DuckDuckGo annonce pouvoir bloquer la plupart des publicités vidéo, avec un focus très clair sur YouTube. L’option agit pendant la lecture, donc sur l’expérience la plus visible pour l’utilisateur, celle où une vidéo démarre enfin… puis s’arrête pour vendre un truc. Clairement, c’est le genre de détail qui change vite l’usage d’un navigateur.

Mais il y a une limite simple, et il vaut mieux l’avoir en tête tout de suite. Si vous regardez vos vidéos dans l’application YouTube, le blocage ne sert à rien. Il faut rester dans le navigateur DuckDuckGo pour en profiter.

Une base uBlockOrigin, avec quelques compromis

Sous le capot, DuckDuckGo explique s’appuyer sur les listes de filtres open source de la communauté uBlockOrigin. La société ajoute qu’elle peut aussi appliquer ses propres règles pour améliorer la compatibilité.

Bon, il y a un prix à payer. DuckDuckGo prévient que l’usage de ce blocage peut entraîner des temps de buffering plus longs. Et il peut encore y avoir des ratés inattendus. Pas de quoi paniquer, mais on n’est pas sur une promesse magique sans friction.

iPhone, Mac, Windows, Android, qui y a droit maintenant

La nouveauté est activée par défaut pour la plupart des utilisateurs sur iPhone, Windows et Mac. C’est le point pratique du déploiement, vous n’avez pas forcément besoin d’aller fouiller dans les menus pour en profiter.

Sur Android, c’est un peu différent pour le moment. L’activation automatique arrivera bientôt, mais en attendant, il faut passer par les réglages du navigateur pour l’allumer à la main. Et sur toutes les plateformes, le blocage des pubs YouTube peut être activé ou désactivé depuis les paramètres.

Pourquoi ce mouvement ne passe pas inaperçu ?

Difficile de ne pas voir la petite pique envoyée à Chrome. DuckDuckGo ne se contente pas d’ajouter une option sympa, il met en avant un usage que pas mal de gens attendent d’un navigateur moderne, surtout quand la vidéo en ligne devient de plus en plus saturée de pubs.

Le plus important, au fond, c’est ça. DuckDuckGo transforme son navigateur en alternative plus agressive sur le terrain du blocage pub, avec YouTube comme vitrine évidente. Et dans la guerre des navigateurs, ce n’est jamais un détail.