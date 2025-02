Blue Origin va envoyer Katy Perry, Gayle King et Lauren Sánchez dans l’espace

Un équipage de célébrités s'apprête à embarquer à bord de la fusée New Shepard de Blue Origin pour un voyage historique.

Tl;dr Blue Origin organise un vol spatial 100% féminin avec des célébrités et des scientifiques.

Cette mission met en avant la place des femmes dans l’exploration spatiale et l’essor du tourisme spatial.

Le voyage sera court mais offrira une expérience unique aux passagères.

Un équipage prestigieux pour une mission historique

Le prochain vol de Blue Origin, le 31ème lancement de sa fusée New Shepard, se distingue par la présence de célébrités. Parmi les membres de l’équipage figurent la popstar Katy Perry et la journaliste de télévision Gayle King. Ils seront accompagnés de scientifiques et de personnalités influentes, notamment Aisha Bowe, Amanda Nguyen, ainsi que Lauren Sánchez, fiancée de Jeff Bezos, et la productrice de films Kerianne Flynn. Ce vol, qui aura lieu le 9 mars 2025, suscite un intérêt particulier grâce à la diversité et aux rôles différents que ces personnalités jouent dans la société, allant de la musique à la science, en passant par les médias.

Un vol symbolique pour les femmes dans l’espace

Blue Origin met en avant un aspect historique de ce vol : il s’agit du premier équipage exclusivement féminin à se rendre dans l’espace. Bien que les femmes aient toujours eu une place importante dans les missions spatiales, cette mission marque un tournant symbolique, 62 ans après le vol solo de Valentina Tereshkova, la première femme à être allée dans l’espace. Ce voyage inédit remet les projecteurs sur la place des femmes dans l’exploration spatiale, un domaine longtemps dominé par les hommes.

Le futur de l’exploration spatiale privée

Ce lancement fait partie d’une série de missions privées de plus en plus fréquentes, qui marquent le début d’une nouvelle ère dans l’exploration spatiale. Blue Origin et d’autres entreprises comme SpaceX ont démocratisé l’accès à l’espace pour les civils, en particulier les personnes fortunées. Pour Blue Origin, cette mission s’inscrit dans une stratégie de rendre les voyages spatiaux accessibles à un public plus large. Les prochaines étapes de l’entreprise incluent des vols commerciaux réguliers, ouvrant ainsi un nouveau marché pour les voyages spatiaux privés.

Un voyage court, mais une expérience mémorable

Ce voyage spatial ne durera que 10 à 12 minutes, un temps très court mais suffisant pour permettre aux passagers de faire l’expérience de l’apesanteur et de contempler la Terre depuis l’espace. Bien que ce type de vol ne soit pas comparable à des missions plus longues, comme celles de la Station spatiale internationale, il offre une expérience unique. Si l’aventure vous tente, Blue Origin permet aux passionnés de réserver leur place à bord pour un futur vol, moyennant un dépôt de 150.000 dollars. Le marché des voyages spatiaux commerciaux s’étoffe ainsi, attirant les passionnés de l’espace du monde entier.