X perd en justice en prétendant que « Twitter n’existe plus »

Un juge australien a rejeté la tentative de l'entreprise d'échapper au paiement d'une amende de 400 000 dollars.

Tl;dr La société X perd un combat juridique en Australie.

Elle a tenté d’éviter une amende de 400 000 $ en prétendant que Twitter n’existe plus.

Le juge australien Michael Wheelahan a rejeté l’argument de l’entreprise.

La société X perd une bataille juridique en Australie

Selon nos informations, la société X a échoué dans une bataille juridique en Australie. L’entreprise a tenté d’éviter une amende de 400 000 dollars en prétendant que Twitter n’existait plus. Cette défense audacieuse et créative a été repérée pour la première fois par ArsTechnica.

Cette querelle juridique avec la Commission eSafety australienne dure depuis plus d’un an. L’organe de surveillance avait demandé à l’entreprise, alors connue sous le nom de Twitter, de fournir des détails sur sa gestion de l’exploitation sexuelle des enfants sur la plateforme en février dernier.

La réponse de la société X a laissé plusieurs questions sans réponse et certaines sections du formulaire étaient « entièrement vides », selon la commission. En conséquence, la Commission eSafety a infligé à l’entreprise une amende de plus de 415 000 dollars pour non-conformité.

Un argument juridique audacieux

C’est en tentant de contester cette amende que la société X a affirmé qu’elle ne devrait pas être tenue responsable, car Twitter avait « cessé d’exister ». La société X a fait valoir qu’à partir du 15 mars 2023, Twitter Inc avait cessé d’exister en tant que personne et donc en tant que fournisseur de service de médias sociaux. Par conséquent, Twitter Inc n’avait pas la capacité de se conformer à l’avis et la société X n’était pas obligée de préparer un rapport à sa place.

Ce n’est pas la première fois que la société X, propriété d’Elon Musk, utilise cet argument. La PDG Linda Yaccarino a également affirmé à plusieurs reprises que X est une « nouvelle entreprise » afin d’éviter un examen minutieux.

Rejet de l’argument par le juge

Cependant, le juge fédéral australien Michael Wheelahan a trouvé l’argument de la société X peu convaincant, déclarant que l’argument de X nécessitait des « sauts de logique qui n’étaient pas soutenus par une explication adéquate ». X n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La commissaire eSafety, Inman Grant, s’est félicitée de la décision. Elle a déclaré que si l’argument de la société X avait été accepté par le tribunal, cela aurait pu créer un précédent inquiétant permettant à une entreprise étrangère de fusionner avec une autre pour éviter ses obligations réglementaires en Australie.