X rend officiellement les “j’aime” (principalement) privés pour tous

Les dramas causés par les "likes" sur le site web appartiennent désormais au passé.

L’évolution du numérique transforme constamment nos habitudes. L’un de ces changements concerne la manière dont nous interagissons sur les réseaux sociaux, et plus précisément, la manière dont ces plateformes gèrent notre confidentialité. Au premier rang de cette transformation, nous trouvons la plateforme X, autrefois connue sous le nom de Twitter.

La plateforme X, en réponse à la demande de ses utilisateurs, a annoncé un changement radical dans sa politique. Ses responsables ont ainsi décidé de rendre « principalement privés » les “j’aime” sur la plateforme, selon les mots du PDG Elon Musk. L’objectif ? Permettre aux personnes de “liker” des publications sans craindre d’être attaquées pour cela. Cette fonctionnalité, lancée à l’origine pour les abonnés Premium de X l’année dernière, permet de cacher la section “j’aime”.

This week we’re making Likes private for everyone to better protect your privacy.

– You will still be able to see posts you have liked (but others cannot).

– Like count and other metrics for your own posts will still show up under notifications.

– You will no longer see who…

— Engineering (@XEng) June 11, 2024