Elon Musk prévoit la création d’un superordinateur xAI pour améliorer Grok

Récemment, selon The Information, Musk a dévoilé à des investisseurs son projet de créer une 'giga-usine de calcul'. Que réserve donc l'avenir pour cette initiative ambitieuse ?

Tl;dr La startup d’Elon Musk, xAI, prévoit de créer un superordinateur.

Ce superordinateur serait 4 fois plus grand que ceux des concurrents.

Grok 3.0 nécessitera 100 000 puces, 5 fois plus que Grok 2.0.

Grok est maintenant capable de traiter des informations visuelles.

Le géant technologique de l’IA, xAI, vise à construire un superordinateur de taille gigantesque

Un pas de géant est sur le point d’être franchi dans le domaine de l’intelligence artificielle. Elon Musk, a annoncé aux investisseurs que sa startup, xAI, envisage de construire d’ici l’automne 2025 un superordinateur conçu pour soutenir une version plus sophistiquée de son chatbot Grok.

On parle d’une “gigafactory” de calcul

Le montant colossal de cette réalisation s’élèverait en milliards de dollars. Musk a fait allusion à ce projet en le décrivant comme une “gigafactory of compute“, s’appuyant sur des dizaines de milliers de GPU NVIDIA H100. Pour le contexte, précisons qu’une seule version de Grok nécessite déjà une quantité impressionnante de puces : selon Musk, la troisième mouture demandera pas moins de 100 000 de ces puces, soit une augmentation de cinq fois par rapport aux 20 000 GPU utilisés pour l’entrainement de Grok 2.0.

Un projet démesuré par rapport à la concurrence existe

L’entrepreneur a également fait part de son intention de surpasser ses concurrents en termes de capacité de calcul. Sa projection est que cette grappe de GPU soit quatre fois plus grande que toutes celles exploitées aujourd’hui par les compétiteurs de xAI.

Exploitation de données visuelles : une nouvelle compétence pour Grok

De plus, la version actuelle de Grok, la 1.5, qui a été lancée en avril, est désormais capable de traiter non seulement le texte mais aussi des données visuelles telles que les photos et les schémas. Ainsi, xAI a commencé à déployer ce mois-ci des résumés d’actualités générés par l’IA et optimisés par Grok pour les utilisateurs premium.

Cette ambition débridée et ces avancées technologiques marquent l’aube d’une nouvelle ère dans le domaine de l’IA. Pour la suite, seules les limites de l’imagination semblent être le frein à ce type de progrès.