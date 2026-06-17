xAI échoue face à OpenAI dans une affaire de secrets commerciaux

La justice américaine a rejeté définitivement la plainte de xAI contre OpenAI pour vol de secrets commerciaux. Un échec net pour Elon Musk.

En bref xAI accuse OpenAI d’avoir volé des secrets commerciaux, mais les preuves d’un lien direct n’ont pas convaincu la justice.

La juge a déjà rejeté la plainte une première fois, puis a confirmé que même la version amendée restait insuffisante pour établir une appropriation de données.

Ce nouvel échec s’inscrit dans une série de défaites judiciaires pour Elon Musk face à OpenAI, dans un conflit juridique de longue durée entre les deux entreprises.

xAI ne pourra pas relancer son accusation contre OpenAI. Et c’est le point qui compte vraiment ici. Une juge fédérale américaine a rejeté l’affaire avec préjudice, ce qui transforme ce dossier en jugement final, pas en simple contretemps. D’après Reuters, la juge de district Rita F. Lin a tranché en faveur d’OpenAI. Pour Elon Musk et sa société, le coup est net. Quand un tribunal ferme la porte à ce niveau, il ne laisse plus d’issue pour redéposer la même plainte. Fin de partie sur ce front-là.

Une plainte qui ne reviendra pas

Le dossier remonte à septembre 2025. À ce moment-là, xAI accuse OpenAI d’avoir mis la main sur des secrets commerciaux. Un mois plus tôt, la société d’Elon Musk avait déjà attaqué directement un de ses anciens employés pour la même affaire.

En février, la juge avait déjà rejeté une première version de la plainte. Mais elle avait laissé à xAI une fenêtre pour corriger le tir avec une version amendée. La société l’a fait. Sauf que ça n’a rien changé.

Le cœur du dossier n’a jamais tenu

Le vrai problème, c’est le lien entre OpenAI et le supposé détournement d’informations. OpenAI soutenait justement qu’il n’existait pas de connexion établie entre l’entreprise et l’appropriation alléguée de données liées à d’anciens employés de xAI.

La juge Rita F. Lin a repris cette lecture. Elle a estimé que xAI n’avait pas suffisamment démontré ce lien, y compris après avoir retouché sa plainte. Bref, l’accusation centrale n’a jamais réussi à dépasser le stade du soupçon juridiquement fragile. Et dans ce genre de dossier, ça ne pardonne pas.

Une bataille de plus entre Musk et OpenAI

Ce conflit n’arrive pas de nulle part. Elon Musk et OpenAI se croisent déjà depuis un moment devant les tribunaux, avec une rivalité qui ressemble de plus en plus à une guerre d’usure.

Plus tôt cette année, une autre bataille très exposée s’était terminée devant un jury. Cette fois, les accusations de Musk sur une rupture d’engagements contractuels par OpenAI, autour du développement d’une IA censée bénéficier à l’humanité et de son statut d’organisation à but non lucratif, avaient buté sur la prescription. Là encore, Elon Musk a perdu.

Résultat, xAI encaisse un nouveau revers contre OpenAI. Et clairement, sur le terrain judiciaire, le score commence à piquer.