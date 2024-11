Elon Musk intègre Microsoft à son procès contre OpenAI

La version modifiée de la plainte soutient que xAI a subi un préjudice suite à l'accord conclu entre OpenAI et Microsoft.

Tl;dr Musk modifie son action en justice contre OpenAI et inclut Microsoft.

Musk, ancien soutien d’OpenAI, se sent « trahi » par Altman et ses complices.

L’action en justice modifiée prétend qu’OpenAI tente d’éliminer les concurrents.

Musk renouvelle sa bataille légale contre OpenAI

Elon Musk, le célèbre entrepreneur et fondateur de SpaceX, a récemment modifié sa plainte contre OpenAI, une entreprise spécialisée dans l’intelligence artificielle. Sa plainte, désormais plus large, inclut également Microsoft en tant que défendeur.

Une affaire de trahison et de concurrence

Musk a été l’un des premiers soutiens d’OpenAI et il se sent aujourd’hui « trahi » par les fondateurs de l’organisation, Sam Altman et Greg Brockman. Il les accuse de ne pas avoir respecté la mission à but non lucratif de l’organisation en s’associant avec Microsoft. Mais ce n’est pas tout. Il reproche également à OpenAI et à Microsoft d’avoir échangé de manière exclusive des informations «sensibles sur le plan concurrentiel», au détriment de sa propre entreprise, xAI.

Des revendications élargies

En plus d’OpenAI et de Microsoft, Musk a également ajouté à sa plainte Reid Hoffman, co-fondateur de LinkedIn, et Dee Templeton, vice-présidente de Microsoft. Tous deux sont accusés d’avoir été impliqués dans les conseils d’administration d’OpenAI et de Microsoft. Shivon Zilis, ancienne membre du conseil d’administration d’OpenAI et mère de trois enfants de Musk, a été nommée plaignante, en raison de ses préoccupations répétées concernant les transactions d’OpenAI similaires à celles de Musk.

Une transformation contestée

La plainte modifiée affirme qu’OpenAI est « activement en train de tenter d’éliminer les concurrents », notamment xAI, en obligeant les investisseurs à s’engager à ne pas les financer. Depuis le départ de Musk de l’organisation en 2018, Microsoft a investi 13 milliards de dollars dans OpenAI, qui a entamé sa transformation en une entreprise plus traditionnelle à but lucratif, tout en conservant une branche à but non lucratif.