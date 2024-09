X pourrait être débloqué au Brésil après paiement d’une amende de 1,9 million de dollars

Apparemment, Alexandre de Moraes, Juge de la Cour Suprême du Brésil, a déclaré que X peut reprendre immédiatement ses activités. Qu'est-ce qui pourrait empêcher le retour de X à ses activités habituelles ?

Tl;dr X doit payer une amende pour rétablir ses services au Brésil.

Elon Musk a initialement résisté à la censure de comptes sur sa plateforme.

X semble maintenant disposé à se conformer aux ordres de la cour.

Un pas de plus vers la réintégration

La société technologique X ne doit plus qu’acquitter une dernière amende pour voir ses services rétablis au Brésil, selon les informations rapportées par Bloomberg et CNBC. La Cour suprême brésilienne a ordonné à X de s’acquitter d’une somme de 10 millions de Reais, soit environ 1,9 million de dollars, pour avoir enfreint l’ordre d’un tribunal brésilien pendant deux jours.

Une résistance initiale

Elon Musk, propriétaire de X, avait précédemment résisté à l’ordre du juge Moraes de supprimer et de geler plusieurs comptes accusés de propager de la désinformation sur la plateforme. Voyant cette décision comme une forme de censure, Musk avait choisi de fermer ses opérations dans le pays plutôt que de se conformer à l’ordre. En réaction à cette désobéissance, Moraes avait ordonné aux fournisseurs d’internet du pays de bloquer la plateforme de médias sociaux X et de sanctionner toute personne tentant d’accéder à X via un VPN par une amende quotidienne de 50 000 Reais (8 900 dollars).

Un changement de cap

Il semblerait que le vent ait tourné. En effet, les avocats de X auraient déposé un document au tribunal désignant le représentant légal de l’entreprise au Brésil, comme l’avait exigé Moraes. De plus, le site web a supprimé les comptes mentionnés par le juge dans ses directives initiales, identifiés comme une menace pour la démocratie. The New York Times a rapporté que X n’avait pas réussi à fournir toute la documentation nécessaire pour convaincre le Brésil de lever son interdiction. Cependant, la déclaration de Moraes suggère que X a rectifié le tir. La dernière amende payée, les utilisateurs brésiliens pourraient donc bientôt retrouver l’accès à la plateforme.