X publie son premier rapport de transparence complet sous l’ère Elon Musk

Le nombre de suspensions de comptes a connu une augmentation de plus de trois fois. Cela soulève-t-il des questions sur la sécurité et l'équité de nos plateformes numériques ?

Tl;dr X a publié un rapport détaillé sur sa modération depuis la prise de contrôle par Elon Musk.

Les suspensions de comptes ont été multipliées par trois depuis le dernier rapport.

X a supprimé ou étiqueté plus de 10,6 millions de publications pour violation des règles.

La majorité des demandes d’information du gouvernement provenaient de l’UE, avec un taux de divulgation de 53%.

Un regard inédit sur la modération de contenu chez X

Depuis le rachat de la société par Elon Musk, X a publié son compte-rendu le plus détaillé concernant ses pratiques de modération de contenu. Ce premier rapport en plus d’un an offre une nouvelle perspective sur la manière dont X fait respecter ses règles, alors que la plateforme s’efforce de conserver les annonceurs inquiets de la toxicité.

Augmentation spectaculaire des suspensions de comptes

Le rapport, qui détaille les suppressions de contenu et les suspensions de comptes du premier semestre 2024, montre que les suspensions ont plus que triplé depuis la dernière divulgation de données de l’entreprise. X a suspendu près de 5,3 millions de comptes durant cette période, contre 1,6 million lors des six premiers mois de 2022.

Un grand nombre de contenus supprimés ou étiquetés

En plus des suspensions, X indique avoir « supprimé ou étiqueté » plus de 10,6 millions de publications pour violation de ses règles. Les infractions à la politique de conduite haineuse de l’entreprise ont représenté près de la moitié de ce nombre, avec X prenant des mesures sur 4,9 millions de ces posts. Les posts contenant des abus et du harcèlement (2,6 millions) et du contenu violent (2,2 millions) ont également constitué une part importante des suppressions et des étiquetages.

Demandes gouvernementales et suppression de contenu

Le nouveau rapport dévoile également que X a reçu 18,737 demandes d’information de la part des gouvernements, la plupart provenant de l’UE et avec un taux de divulgation de 53%. X a également reçu 72,703 demandes de suppression de contenu de la part des gouvernements, et affirme avoir pris des mesures dans un peu plus de 70% des cas. La majorité de ces demandes provenaient du Japon (46,648), suivi de la Turquie (9,364).

Malgré ces chiffres, X affirme que le contenu violant les règles ne représentait moins de 1% de toutes les publications partagées sur la plateforme. Ce rapport démontre clairement que malgré les efforts de modération, la question du contenu haineux, abusif et violent reste un défi majeur pour la plateforme.