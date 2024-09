X modifie son système de blocage : Les utilisateurs bloqués pourront voir vos publications

Elon Musk a déclaré qu'il était grand temps que cela arrive, mais qui en avait fait la demande ? Cette question soulève une interrogation : qui sont les personnes qui ont exprimé un tel besoin ?

Tl;dr Elon Musk, propriétaire de X, annonce une modification de la fonction « bloquer ».

Les utilisateurs bloqués pourront désormais voir les publications de ceux qui les ont bloqués.

Musk exprime depuis longtemps son mécontentement concernant la fonction « bloquer ».

Le changement vise à permettre aux utilisateurs de signaler du contenu inapproprié.

Changements majeurs sur la plateforme X

Reconnu pour ses innovations audacieuses, Elon Musk, propriétaire de la célèbre plateforme X, a une fois de plus surpris la communauté en ligne en annonçant une modification notable de la fonction de blocage. Cette modification permettra aux utilisateurs bloqués de voir les publications des comptes qui les ont bloqués.

Une fonction « bloquer » désormais limitée

Les utilisateurs bloqués ne pourront toujours pas interagir avec les comptes qui les ont bloqués, mais ils auront désormais la possibilité de voir leurs publications. Une source interne de X a confié à The Verge que ce changement a été mis en œuvre car les utilisateurs pouvaient déjà voir et interagir avec les comptes qui les avaient bloqués en passant à un compte non bloqué.

Musk et son désaveu de la fonction « bloquer »

Il faut noter que Musk n’est pas en terrain inconnu avec cette annonce. Il a exprimé depuis longtemps son aversion pour la fonction de blocage sur X. Il y a plus d’un an, il a exprimé son mécontentement envers cette fonction, surtout pour les messages directs, et l’a qualifiée de « non sens ».

Une modification pour une meilleure modération du contenu

En mai dernier, le compte de X avait annoncé qu’il mettrait en œuvre ce changement sur la plateforme, sans toutefois donner de date précise de déploiement. Selon l’annonce, ce changement vise à donner aux utilisateurs bloqués la possibilité de « identifier et signaler tout contenu potentiellement nuisible qu’ils ne pouvaient auparavant pas voir ».