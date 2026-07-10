Les robotaxis de Waymo avancent vers une autonomie complète

San Diego, Denver, Tampa et Las Vegas vont passer aux robotaxis sans humain au volant chez Waymo. D’abord en interne, puis pour le public.

En bref Waymo étend ses robotaxis 100% autonomes à quatre nouvelles villes américaines.

Les premiers trajets seront réservés aux employés avant une ouverture au public.

L’entreprise accélère son expansion malgré une concurrence et des défis persistants.

Bientôt, Waymo va dépasser les dix villes exploitées en mode entièrement autonome. Et ce n’est pas un détail de com. Quand une boîte retire enfin l’humain assis derrière le volant, elle ne vend plus une promesse, elle change de dimension.

Le réseau sans volant humain continue de s’étendre

Les prochaines villes à basculer sont San Diego, Las Vegas, Tampa et Denver. Dans ces zones, les véhicules de Waymo ne garderont bientôt plus de superviseur humain au volant.

Ce qu’on voit se dessiner est assez clair. Ces quatre villes rejoignent Dallas, Houston, Orlando et San Antonio, déjà engagées dans cette logique de circulation sans conducteur de sécurité. Pour Waymo, propriété d’Alphabet, le cap est simple, multiplier les marchés où le robotaxi roule seul. Là, on n’est plus dans le pilote discret.

D’abord les salariés, puis le grand public

Le passage au tout autonome ne sera pas ouvert à tout le monde le premier jour. Dans un premier temps, ces trajets sans humain au volant seront réservés aux employés de Waymo.

La suite est déjà dans le viseur. L’entreprise prévoit d’ouvrir ces courses au public peu après. Bref, le schéma est classique, on verrouille en interne, on observe, puis on élargit. Mais le signal compte quand même, parce qu’il montre que Waymo estime la techno prête à sortir du sas.

Pendant ce temps, Londres teste et Phoenix se reconfigure

En parallèle, Waymo a lancé des tests à Londres. C’est sa première expansion internationale, ce qui n’a rien d’anodin pour un acteur qui cherche encore la bonne échelle.

Tout ne se passe pas dans le calme absolu. Des habitants d’une impasse londonienne ont mal vécu le réveil imposé par des véhicules Waymo en marche arrière hors de leur rue. Le genre de détail très concret qui rappelle que l’acceptation d’un robotaxi ne se joue pas seulement dans les capteurs.

Autre changement, à Phoenix, Uber et Waymo ont mis fin à leur partenariat local. Il n’est plus possible d’y réserver un trajet Waymo via Uber. En revanche, l’application de Waymo permet toujours de le faire. Et pendant ce temps, Uber relance ses propres ambitions sur les robotaxis avec Lucid et Nuro. Le marché avance vite, et personne n’a envie de rester sur le bas-côté.