Waymo utilise ses taxis autonomes pour créer des cartes météo en temps réel

Les voitures autonomes ont souvent des difficultés lorsque les conditions météo se gâtent, mais Waymo pensent pouvoir surmonter ce problème en utilisant ses taxis autonomes comme stations météorologiques. L’entreprise a révélé que les capteurs de sa dernière génération de voitures permettent de créer des cartes météo en temps réel pour améliorer les services de taxi à Phoenix et San Francisco. Les véhicules mesurent les gouttes sur les fenêtres et pare-brise pour évaluer l’intensité des conditions, comme la pluie ou le brouillard.

Cette technologie confère à Waymo une vue bien plus précise des conditions que ce qu’elle peut avoir avec les stations existantes, les radars et autres satellites. L’entreprise peut suivre la progression du brouillard côtier à l’intérieur des terres. Bien que cela ne soit pas aussi important dans une ville relativement sèche comme Phoenix, ça l’est à San Francisco et dans de nombreuses autres villes dans lesquelles le temps peut grandement varier d’un quartier à un autre.

Il y a de nombreux avantages pratiques à rassembler ce genre de données, comme vous pouvez vous en douter. Waymo utilise ces informations pour améliorer les capacités de son intelligence artificielle Drive pour gérer la météo difficile, y compris dans des simulations plus réalistes. L’entreprise pense aussi pouvoir mieux comprendre les limites de ses voitures et définir des prérequis plus importants pour les futurs systèmes de conduite autonome. Cette technologie aide aussi Waymo One a mieux servir les passagers à un endroit et une heure précis et confère aux clients Waymo Via des estimations d’heure de livraison plus précises encore.

Les cartes de météo actuelles ont leurs limitations. Elles peuvent être utiles dans des villes chaudes comme San Francisco, où la condensation et les flaques d’eau sont souvent le plus grand problème, mais elles ne seront pas très utiles pour naviguer dans des climats neigeux, où voir les lignes peut être difficile. Se pose aussi la question de savoir s’il est idéal d’avoir des voitures qui mesurent elles-mêmes les conditions qui entravent leur conduite. Ce n’est pas nécessairement l’approche la plus sûre.

Il pourrait cependant falloir attendre un certain temps avant que le service de conduite autonome de Waymo devienne plus pratique. À l’heure actuelle, des entreprises comme Waymo et Cruise n’ont pas l’autorisation d’opérer lorsqu’il pleut beaucoup ou en cas de brouillard avec leur licence californienne. Le suivi de la météo pourrait aider ces sociétés de robotaxis à proposer à leurs clients des trajets au sec.