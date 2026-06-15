Waymo invente un “conducteur humain virtuel” pour tester ses voitures autonomes

Avec ReD, Waymo modélise un conducteur humain prudent pour comparer ses réflexes à ceux de ses robotaxis et mieux éviter les collisions.

En bref Waymo développe un système appelé ReD, un “conducteur de référence” qui simule un humain prudent pour évaluer et améliorer la sécurité des voitures autonomes.

Le modèle s’appuie sur des principes neuroscientifiques pour anticiper les situations de risque et reproduire des réactions humaines réalistes face au danger.

Publié avec des partenaires académiques et rendu partiellement open source, ReD vise à créer une méthode standard pour juger le comportement des véhicules autonomes.

Le vrai sujet, ce n’est pas juste un nouveau nom de projet chez Waymo. C’est l’idée d’avoir enfin un conducteur de référence pour comparer, dans les situations tendues, ce qu’un humain compétent ferait face à ce que fait un robotaxi. Et ça change pas mal de choses pour parler de sécurité sans rester dans le flou.

Un crash-test dummy, mais pour le comportement

Chez Waymo, ce système s’appelle ReD, pour Reference Driver. L’entreprise le présente comme une sorte de mannequin de crash-test comportemental. Sauf qu’ici, le but n’est pas de mesurer les dégâts après l’impact, mais d’étudier comment éviter la collision avant qu’elle n’arrive. Clairement, l’angle est bien plus intéressant.

Le patron sécurité de Waymo, Mauricio Pena, résume l’idée ainsi : « Évaluer la sécurité des véhicules autonomes comporte plusieurs dimensions, et comprendre comment un humain gère un conflit est une pièce essentielle du puzzle ». Il ajoute que ce modèle de réponse humaine compétente peut aider l’industrie à avancer vers une méthode commune, avec une base scientifique, pour juger les comportements d’évitement.

Là où le projet devient vraiment solide, c’est dans sa mécanique. Waymo explique que ReD repose sur un concept neuroscientifique appelé active inference. En gros, le modèle part du principe qu’un humain essaie en permanence de réduire l’incertitude et d’éviter la surprise quand la situation évolue sur la route.

Concrètement, il simule la manière dont un conducteur prudent réévalue ce qu’il croit comprendre, anticipe les intentions des autres usagers, puis choisit sa manœuvre d’évitement. Freiner, donner un coup de volant, ou mixer les deux. Pas de magie, mais une lecture plus fine du chaos routier.

Le système intègre aussi des traits très humains. Le mécanisme de « looming » mesure une menace selon la vitesse à laquelle un objet grossit dans le champ de vision. Le filtre « traffic norm » repère les actions qui sortent d’un comportement respectant le code, pour préparer une réponse si ça tourne mal. Et il y a même une pause de 0,2 seconde entre accélérateur et frein, histoire de reproduire une conduite à un seul pied. Ce détail est presque plus parlant que le reste.

Pourquoi ça dépasse le simple labo ?

Autre point important, Waymo n’a pas bricolé ça seul dans son coin. L’entreprise a travaillé avec la Delft University of Technology et a publié ses résultats dans Nature. Ça pose le projet sur un terrain plus sérieux qu’une simple démo maison.

Mais surtout, ReD ne sert pas seulement à améliorer les robotaxis de Waymo. L’entreprise dit travailler avec des chercheurs, des organismes de sécurité et des régulateurs pour affiner ce portrait du conducteur prudent et compétent. Et pour accélérer le mouvement, le modèle sera proposé en open source, sous licence académique donc non commerciale. Bref, Waymo ne veut pas juste prouver qu’il sait faire. Il veut aussi imposer la façon de mesurer si une voiture autonome évite vraiment mieux les ennuis.