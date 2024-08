La flotte autonome Waymo de sixième génération allie sécurité et réduction des capteurs

Le modèle est basé sur un monospace Geely Zeekr, réputé pour sa facilité d'accès.

TL;DR Waymo présente son système de conduite autonome de sixième génération.

Ce système, intégré aux véhicules électriques Geely Zeekr, aurait une meilleure accessibilité.

Le nouveau système Waymo conducteur est plus efficient malgré la réduction du nombre de caméras et de LiDAR.

Waymo dévoile son système de conduite autonome de sixième génération

Waymo, propriété d’Alphabet, a présenté ce lundi son système de conduite autonome de sixième génération. Le plus récent modèle assure des niveaux de sécurité comparables aux précédents, en dépit d’une réduction du nombre de caméras et de capteurs LiDAR.

Selon CNBC, le nouveau système est intégré aux véhicules électriques Geely Zeekr. Waymo avait annoncé fin 2021 sa collaboration avec le fabricant chinois de véhicules électriques.

Une conduite autonome plus accessible et confortable

Ce nouveau modèle présente une structure plus « carrée » que la plateforme en vogue basée sur le SUV Jaguar I-PACE. La flotte de sixième génération construite par Zeekr offre des avantages en matière d’accessibilité, comprenant une étape plus basse, un plafond plus haut et plus d’espace pour les jambes, tout en maintenait approximativement la même empreinte globale que la précédente.

Un dispositif plus efficace malgré une réduction du comptage des caméras

Le nombre de caméras est passé de 29 à 13 comparé à la précédente génération et le nombre de capteurs LiDAR est passé de cinq à quatre. Mais ces dispositifs collaborent pour assurer une visibilité optimale, notamment grâce à des champs de vision qui se chevauchent et à des redondances axées sur la sécurité.

La plateforme offre une portée visuelle atteignant 500 mètres (1 640 pieds) jour et nuit, et une gamme de conditions météorologiques. Le système de la sixième génération peut résister aux fortes chaleurs, au brouillard, à la pluie et à la grêle, grâce à des aller-retours réguliers dans des villes peu familières.

Un apprentissage permanent pour une meilleure fiabilité

La nouvelle génération dispose déjà de milliers de kilomètres d’expérience de conduite réelle et de « millions de plus » en simulations. Waymo s’attend à ce qu’elle soit prête pour les consommateurs plus rapidement que les modèles précédents, c’est-à-dire en environ la moitié du temps. Ceci est rendu possible grâce à l’apprentissage du système issu du « savoir partagé » de ses précédentes générations.