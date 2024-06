Waymo propose désormais ses taxis robots à tous à San Francisco

La ville s'ajoute à Phoenix pour être l'une des seules zones où ce service est accessible au grand public.

Le futur de la mobilité est déjà à San Francisco

À San Francisco, il est maintenant possible de héler un robotaxi grâce à Waymo, filiale du groupe Alphabet. Après avoir obtenu l’autorisation gouvernementale l’année dernière, l’entreprise marque un palier significatif dans l’évolution de la mobilité urbaine.

Waymo, un acteur majeur de la mobilité autonome

Waymo est actuellement la seule entreprise à exploiter des voitures commerciales autonomes en Californie, suite au retrait fracassant de Cruise, un autre acteur du secteur. Depuis plusieurs mois, Waymo affûte son service en éliminant progressivement sa liste d’attente.

Une expérience de conduite éprouvée

L’entreprise annonce avoir parcouru plus de 3,8 millions de kilomètres sans chauffeur sur le territoire de San Francisco. Elle revendique également une volumétrie de “dizaines de milliers de trajets hebdomadaires”. Malgré cet exploit, l’entreprise n’a pas prévu d’augmenter agressivement son nombre de véhicules dans la ville dans l’immédiat.

Commande de robotaxi via l’application Waymo

Pour ceux qui sont dans la région de San Francisco ou de Phoenix, ils peuvent réserver leur voyage en robotaxi via l’application Waymo disponible sur iOS et Android. Malgré quelques incidents impliquant le logiciel qui nécessitèrent des mises à jour, “la sécurité est une priorité absolue” pour la société. Un engagement sans failles pour offrir une nouvelle forme de mobilité sûre et confortable.