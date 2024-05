Waymo annonce que ses robotaxis réalisent désormais 50 000 courses payantes chaque semaine

Waymo One, géré par l'entreprise, est actif à Phoenix, San Francisco et Los Angeles.

Tl;dr Waymo fournit désormais plus de 50 000 trajets payants par semaine.

L’entreprise dessert trois villes avec son service de taxis-robots.

Waymo a enregistré plus d’un million de voyages sans conducteur.

Des incidents ont toutefois entaché le succès de Waymo.

De Phoenix à Los Angeles : une révolution silencieuse sur quatre roues

Permettez-moi de vous introduire à Waymo, l’entreprise à la pointe de l’innovation dans le domaine du transport autonome. Si vous avez récemment remarqué davantage de taxis-robots Waymo dans les rues de Phoenix, San Francisco et Los Angeles, ce n’est pas un hasard. En effet, ces véhicules autonomes se révèlent être un choix de plus en plus prisé pour les déplacements urbains.

Le succès grandissant des taxis autonomes

L’entreprise, propriété d’Alphabet, a récemment annoncé via Twitter qu’elle effectue actuellement plus de 50 000 trajets payants chaque semaine dans ces trois villes. Son service, Waymo One, fonctionne sans interruption et si on se base sur ces chiffres, cela signifie que l’entreprise enregistre environ cinq réservations par minute. De plus, le service a déjà enregistré plus d’un million de trajets sans conducteur dans quatre villes américaines.

Dans son communiqué, Waymo met en avant son “approche prudente et délibérée” pour expliquer ce succès. “Les gens de tous horizons utilisent notre service pour se déplacer en toute tranquillité, gagner en indépendance, réinventer leurs trajets quotidiens et bien plus encore”, a déclaré l’entreprise.

Our safe and deliberate approach to scaling the Waymo Driver is gaining traction, as we’re now serving more than 50,000 paid trips every week across three major cities. Thank you to our riders for trusting us to get you to your destinations safely and reliably. pic.twitter.com/g0ws4QnV7v — Waymo (@Waymo) May 9, 2024

Des obstacles sur la route du succès

Cependant, le parcours de Waymo n’a pas été sans embûche. En avril, six taxis-robots Waymo ont bloqué la circulation sur une autoroute de San Francisco, et ce n’est qu’un exemple parmi d’autres de ces incidents. Deux véhicules Waymo ont également percuté le même pick-up à cause d’une erreur de prédiction du logiciel. Suite à ces incidents, l’entreprise a été contrainte de revoir son logiciel pour éviter des problèmes similaires à l’avenir.

Malgré ces obstacles, Waymo continue de révolutionner le monde du transport et confirme sa position en tant qu’entreprise pionnière dans le domaine des véhicules autonomes. Alors, êtes-vous prêt à monter à bord ?