La FTC enquête sur les investissements de Microsoft, Amazon et Alphabet dans les startups IA

Les entreprises disposent d'un délai de 45 jours pour répondre à l'agence.

Tl;dr La FTC ouvre une enquête sur les investissements des géants du numérique dans les startups d’IA générative

Elle veut évaluer leur impact sur la concurrence

Les entreprises ont 45 jours pour répondre

Le Royaume-Uni mène une investigation similaire

Une enquête de grande envergure

La Commission Fédérale du Commerce (FTC) américaine vient d’annoncer une enquête majeure. Elle porte sur les investissements massifs des géants du numérique Microsoft, Amazon et Alphabet (Google) dans les startups de l’IA générative : OpenAI et Anthropic.

Prévenir les effets indésirables

Lina Khan, présidente de la FTC, a déclaré : “L’Histoire montre que les nouvelles technologies peuvent créer de nouveaux marchés et une concurrence saine”. Toutefois, elle met également en garde et préconise une vigilance accrue afin de ne pas empêcher cette opportunité de prospérer. Microsoft, par exemple, a investi plus de 13 milliards de dollars dans OpenAI, acquérant ainsi une participation de 49%, et injectant sa technologie dans Bing, Windows et Office.

Peser sur le marché avec de gros investissements

De même, Amazon et Alphabet ont respectivement investi 4 et 2 milliards de dollars dans Anthropic. Cette entreprise a développé un chatbot nommé Claude. Bien que ces initiatives visent à stimuler l’innovation, elles peuvent également pousser à l’adoption de l’IA, renforçant ainsi la domination du marché par ces géants du numérique. En conséquence, Lina Khan plaide en faveur de la régulation de l’IA.

Quel enjeu ?

Dans le cadre de son enquête, la FTC cherche à obtenir des détails spécifiques sur les investissements de Microsoft, Amazon et Alphabet. Elle s’intéresse également aux décisions concernant les nouvelles sorties de produits, aux droits de surveillance, aux analyses de part de marché et aux potentielles perspectives de croissance des ventes.