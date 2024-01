Comment choisir entre Amazon Alexa et Google Assistant ? Voilà une question qui peut être délicate. Petite comparaison des deux solutions.

Si vous cherchez à piloter votre maison connectée sans les mains, il vous faut un assistant vocal. En parlant simplement, pas même vers un appareil doté d’un assistant, vous pouvez obtenir des informations sur la météo, l’heure ou n’importe quel autre sujet. Vous pouvez aussi contrôler vos appareils connectés ou envoyer un email ou un SMS, uniquement en interagissant vocalement avec l’assistant de manière tout à fait humaine. Il existe aujourd’hui principalement trois assistants vocaux : Siri, exclusif aux appareils Apple, Alexa, géré par Amazon, et Google Assistant. Dans la mesure où les utilisateurs sont généralement loyaux à Apple ou Android, il est logique d’utiliser Siri si vous avez des produits Apple. Pour tous les autres, la question se pose : Alexa ou Google ?

En ce qui concerne les technologies pour la maison connectée, il y a deux facteurs à considérer : le hub que vous utiliserez pour connecter vos appareils intelligents et pouvoir les contrôler et les assistants vocaux que vous pourriez vouloir utiliser. Vous n’avez pas besoin d’un assistant vocal pour utiliser un hub – celui-ci peut être piloté via votre téléphone ou un autre appareil à écran. Vous pouvez aussi utiliser un assistant vocal sans hub : l’app sur votre smartphone ou autre appareil à écran suffit. Ceci étant dit, vous en tirerez le meilleur en les utilisant ensemble.

Amazon a donné un nom à son assistant et un autre à ses appareils. Il est ainsi assez facile de savoir de quoi l’on parle. Avec Google, il y a trois entités séparées : Google Home, une app qui fonctionne sur un appareil avec écran et permet de contrôler les appareils connectés ; Google Assistant, l’assistant vocal ; et les hubs Google, comme les Google Mini, Google Display ou Google Studio.

Différences dans la voix

Si le son de la voix à laquelle vous parlez est important pour vous, pouvoir la choisir est appréciable. Google Assistant offre une grande variété de tons, que ce soit sur les voix masculines ou féminines. Il est même possible de faire en sorte qu’une voix enfantine réponde à votre enfant, via une simple configuration. Vous pouvez aussi choisir la langue et à quel point il est bavard.

Alexa a intégré plusieurs options de voix célèbres, mais vous pouvez tout à fait opter pour des voix masculines ou féminines plus génériques. Certaines célébrités ne sont accessibles que de manière limitée, comme le Père Noël, d’autres le sont constamment, comme Samuel L. Jackson. Ces voix sont par ailleurs payantes, 2,99 $, paiement unique, mais ce peut être très intéressant. Alexa n’a pas de voix enfantine, mais vous pouvez configurer une reconnaissance vocale spéciale pour vos petites têtes blondes.

Précision des réponses aux questions

Les deux assistants permettent d’utiliser plusieurs comptes pour la reconnaissance vocale. Il est donc possible de vous reconnaître, vous, votre femme et vos enfants, par votre voix et d’utiliser les préférences de chacun. C’est encore perfectible, mais le temps améliore sans cesse l’expérience.

Plus vous utilisez l’assistant, plus vous constaterez que le vocabulaire reconnu par votre assistant est important. Vous apprendrez à bien poser vos questions pour que l’assistant les traite au mieux. Google Assistant semble plus évolué sur cet aspect. C’est d’ailleurs là que vous constaterez une grande différence entre Google Assistant et Alexa. Si les deux ont peu ou prou la même compréhension, Google Assistant délivre des réponses correctes plus souvent que Alexa.

Intégration avec les autres services

Chaque assistant s’intègre bien avec ses propres services et vos appareils connectés. Si vous utilisez Amazon Music, vous voudrez utiliser Alexa, très bien intégré. Si Google n’a pas son propre service de musique, le géant américain favorise Spotify. Utiliser Amazon Music est même assez difficile. Si vous utilisez YouTube, vous voudrez utiliser Google Assistant. Google intègre aussi très bien tous ses produits, qu’il s’agisse de vos agendas personnalisés à vos réservations, rendez-vous et photos. Amazon a aussi de nombreux services, mais ceux-ci se concentrent surtout sur le shopping. Si c’est votre truc, Alexa a l’avantage de vous permettre de commander rapidement et facilement, en plus de pouvoir appeler et envoyer des messages.

Contrôle parental

Les interactions de vos enfants avec l’assistant vocal sont aussi très importantes. Avec un tel système, ceux-ci peuvent lancer Baby Shark à la demande et plus d’un enfant a déjà réalisé de grosses commandes par accident via un assistant. Les deux systèmes ont un contrôle parental, mais il y a des différences. Google utilise l’app Family Link, sur laquelle vous définissez des profils enfant et gérez les restrictions. Il est possible de filtrer musique, vidéo, actualité, podcasts, appels et même les types de question auxquelles Google Assistant peut répondre. Les appareils et app Amazon ont FreeTime, un ensemble de fonctionnalités permettant de contrôler le temps d’écran, les achats et ce que peuvent voir et entendre vos enfants.

Écosystèmes

L’intérêt principal de l’assistant vocal, c’est le contrôle des appareils connectés, et dans les deux cas, il suffit de demander à l’assistant via votre téléphone. Mais si vous avez des hubs, c’est encore plus simple, puisque vous n’avez plus besoin d’avoir votre smartphone avec vous, c’est le hub qui intercepte votre demande. Il faut aussi bien savoir quels appareils vous pouvez ajouter à Alexa ou Google Home. En règle générale, si un appareil est compatible avec Google Home, il l’est avec Alexa. Il y a quelques exceptions, notamment les produits Blink et Ring, qui appartiennent à Amazon, et seuls certains produits Google Nest fonctionnent avec Alexa. Renseignez-vous avant.

Confidentialité

Si tout le monde a droit de contrôler où vont ses données, cette volonté est plus ironique dès lors que vous introduisez un appareil qui vous écoute ou une caméra dans votre foyer. C’est son travail que de tout observer et écouter. Malgré les promesses de deux géants, il convient de garder une dose de scepticisme quant à leur sécurité.

Amazon lie les données à votre compte et vous permet d’écouter les enregistrements de vos interactions dans la section historique de son site. Google attache aussi vos requêtes à votre compte pour constituer un historique dans Google Assistant.

Les deux services utilisent ces données pour améliorer les assistants, les stockent sur leurs serveurs et peuvent les utiliser pour “des besoins professionnels”, selon la politique de confidentialité d’Alexa. Google va plus loin en ajoutant l’amélioration du service, de nouveaux services et des services personnalisés. N’oubliez pas, vous ne payez pas le produit, vous êtes le produit.

Une famille double

Il n’y a aucune raison qui empêche d’avoir les deux assistants chez vous. J’utilise principalement Google Assistant, mais récemment, j’ai mis en place certaines fonctionnalités Alexa pour me simplifier la vie avec certains appareils. Les assistants ne se mélangent jamais l’un l’autre, puisqu’il faut dire “Hey Google” ou “Alexa”. Ceci étant dit, la plupart des gens en choisissent un et le meilleur choix pour vous dépend de l’utilisation en elle-même de l’assistant. Dans un cas comme dans l’autre, il est facile de se lancer, et plus vous utiliserez votre assistant, plus la chose deviendra naturelle.