Fossil propose enfin Google Assistant sur ses smartwatches sous Wear OS 3. En attendant la Gen 7 à la fin de l'été ?

Google Assistant a disparu de nombreuses smartwatches lorsque Wear OS 3 est arrivé, ne laissant plus que les Pixel Watch et les récentes Galaxy Watch dotées de la fonctionnalité. Si vous voulez parler à Google depuis votre poignet, vous n’êtes plus obligé de changer de marque si vous avez une montre Fossil dans la mesure où la marque déploie une mise à jour ajoutant justement Google Assistant à ses montres Gen 6 fonctionnant sous Wear OS 3. Ceci inclut tant les propres modèles de Fossil que ceux de Diesel, Michael Kors et Skagen, mais vous devrez être appairé à un smartphone sous Android standard avec les apps Google.

Fossil propose enfin Google Assistant sur ses smartwatches sous Wear OS 3

Si vous avez déjà utilisé une montre connectée Google ou Samsung, vous ne serez pas dépaysé(e). L’assistant vocal est invoqué en disant “OK Google”, en restant appuyé sur un bouton ou en tapotant sur une complication sur l’écran. La fonction vous permet de répondre aux messages texte, de contrôler la musique et de gérer certaines tâches qui nécessitent normalement de prendre le téléphone. Contrairement à nombre d’alternatives, vous aurez aussi Alexa à disposition. À vous de choisir.

Mais cela ne sera que de peu d’utilité si vous utilisez une montre Wear OS 3 d’une autre marque, comme Mobvoi ou Montblanc. Fossil est l’un des plus grands noms du marché des smartwatches Google. Nombreux devraient donc être les possesseurs de montre à pouvoir utiliser l’Assistant.

En attendant la Gen 7 à la fin de l’été ?

Ceci étant dit, vous pourriez vouloir attendre un peu avant d’acheter une smartwatch. Fossil introduit normalement ses nouveaux modèles à la fin de l’été, exception faite de la Gen 6 Wellness Edition dévoilée en janvier. Si l’on ne sait pas, à l’heure actuelle, quand sera officialisée la Gen 7 ni ce qu’elle aura à offrir, il y a de fortes chances que ce soit une évolution importante. Autrement dit, cette mise à jour est surtout importante pour les possesseurs de montres Fossil qui ont perdu la fonctionnalité l’année dernière.