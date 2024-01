Amazon et BMW révolutionnent le manuel du conducteur avec l’IA

Cela fait suite à une collaboration visant à développer un chatbot personnalisé en utilisant Alexa comme structure de base.

Tl;dr Amazon et BMW ont annoncé une collaboration lors du CES 2024.

Le partenariat améliore l’interaction humain-voiture grâce à Alexa.

Alexa fournit des informations et contrôle les fonctionnalités de la voiture.

Volkswagen et Mercedes s’intéressent également à cette technologie.

Pilotage intelligent. La grande épopée des voitures

La grande révolution automobile annoncée lors du CES 2024 est sans conteste l’assistant vocal basé sur l’intelligence artificielle. Imaginez-vous en train d’interroger votre voiture sur le fonctionnement de ses différents systèmes et d’obtenir en retour des informations précises et actualisées. Cette réalité n’est plus science-fiction grâce à un partenariat annoncé entre Amazon et BMW.

Assistant vocal. Une expérience de conduite améliorée

L’interaction humain-voiture a été significativement améliorée grâce à la combinaison du modèle de langage de grande envergure (LLM), d’Alexa, l’assistant vocal intelligent d’Amazon, et du manuel du conducteur. L’intégration aboutit à une interface où la complexité est réduite au minimum. Le conducteur peut à présent demander, directement et à haute voix, comment utiliser les différentes fonctionnalités de son véhicule – disons, le système d’assistance au parking.

La voix au cœur de l’action

Mais un assistant vocal ne fait pas qu’informer. Il est aussi capable d’agir. “Vous pourrez demander au bot d’entrer dans un mode de conduite spécifique, de changer le système de navigation ou même la température à l’intérieur du véhicule”, souligne Amazon. Il s’intègrera également au système d’infodivertissement permettant, par exemple, de demander à Alexa de gérer la musique ou la navigation.

Une course technologique acharnée

BMW n’est pas nouveau dans cette avancée technologique. Ils utilisaient déjà Amazon Alexa dans leurs systèmes d’infodivertissement, mais ce pas représente une avancée significative. Parallèlement, Volkswagen avait fait une annonce semblable à Las Vegas et prévoit de fusionner ChatGPT avec son assistant vocal IDA. Mercedes, elle aussi, n’est pas en reste et avait annoncé l’année dernière son intention d’intégrer le ChatGPT.