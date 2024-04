La FTC accuse Amazon d’effacer des preuves via les messages éphémères de Signal

L'agence a sollicité un juge fédéral pour contraindre l'entreprise à fournir de nouveaux documents.

Tl;dr La FTC accuse Amazon d’avoir utilisé Signal pour cacher des communications.

Les messages disparaissant de Signal auraient été utilisés même après une notification d’enquête.

La FTC demande que la compagnie produise des documents relatifs à sa gestion des données.

Cette pratique serait courante à Silicon Valley selon d’autres accusations.

Des accusations graves contre Amazon

L’entreprise Amazon, géant de l’e-commerce, fait face à des accusations sérieuses. Selon un document judiciaire consulté par Engadget, la Commission Fédérale du Commerce (FTC) accuse l’entreprise d’avoir utilisé la fonctionnalité de “messages disparaissant” de l’application Signal pour dissimuler ses communications.

Une violation de la réglementation antitrust

Dans le cadre de son procès antitrust contre la compagnie, la FTC affirme que le géant de vente en ligne a poursuivi son utilisation automatique de la suppression des communications, même après avoir été alerté qu’il faisait l’objet d’une enquête et invité à les conserver. Parmi les personnes visées par ces accusations, on compte le fondateur et ancien PDG Jeff Bezos, ainsi que le PDG actuel, Andy Jassy.

Selon le document intégral, “depuis des années, hauts dirigeants d’Amazon, y compris le fondateur et ancien PDG Jeff Bezos, discutent de sujets commerciaux sensibles, y compris antitrust, via l’application de messagerie cryptée Signal au lieu d’email”. Les dirigeants d’Amazon auraient activé la fonction de messages disparaîssants de Signal, qui détruit irréversiblement les messages.

Amazon sommé de produire des documents

La FTC souhaite qu’un juge fédéral oblige Amazon à fournir des documents relatifs à sa gestion des données. L’organisme gouvernemental affirme qu’Amazon n’a pas divulgué son utilisation de Signal jusqu’en mars 2022, juste avant qu’un article du Wall Street Journal ne révèle cette pratique confidentielle.

Une pratique commune dans la Silicon Valley ?

Ces accusations mettent en lumière une pratique qui semble de plus en plus courante dans la Silicon Valley. Récemment, le ministère de la Justice a notamment accusé Google de détruire systématiquement les historiques de ses chats internes, alors qu’il était tenu de les conserver en vertu de la loi fédérale. À titre d’exemple, avant que Elon Musk n’acquière Twitter et n’en change le nom pour X, la société avait demandé à un juge de sanctionner le fondateur de Tesla pour avoir utilisé la fonction d’auto-destruction de Signal.